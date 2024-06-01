永旺九州與其他永旺分公司共同捐贈超過日幣1700萬給台南市政府，用於校園耐震修復使用。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

黃偉哲市長與熊本縣知事木村敬一起視察台灣場會場。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市長黃偉哲不遺餘力將台南農特產行銷海外，昨天人還在議會總質詢，1日已飛往日本，出席日本熊本永旺夢樂城盛大舉辦的台灣展(Taiwan Fair)開幕式，與超人氣熊本熊連袂行銷台南農特產及觀光特色。

台南市政府積極推動農特產外銷，近年與永旺九州株式會密切合作，將台南的鳳梨、芒果上架到該公司旗下超市，屢獲佳績。本次永旺台灣展活動會場所在地熊本永旺夢樂城，是熊本縣最大購物中心，現場展售許多來自台灣特產，包括台南農產伴手禮、冷凍水果與食品。

為迎接台南市長黃偉哲到來，現場還特別以台南400意象布置會場，並播放台南宣傳影片。黃偉哲在台上大力行銷台南，介紹台南不但擁有優質鳳梨、芒果、文旦、花卉、蔬菜、漁產品及各種農漁產加工品，以及台南400豐富文化資產，長久以來享有文化古都、農業大城、美食之都等美稱，近年更躍升科技新城。

黃偉哲也期盼，台積電落腳熊本後，台南跟熊本可以開啟更多交流。永旺九州社長中川伊正表示，感謝黃偉哲市長邀請永旺九州今年一起參與台灣燈會活動，讓更多台灣民眾認識永旺九州。

他提到，2021年起永旺九州開始進口台南鳳梨，後續也陸續引進其他水果，廣獲消費者好評，這次台灣展可說是長久以來合作的開花結果，更是一個好的開始，未來雙方一定會有更多合作可能性，引進更多元產品，也希望台南跟永旺九州的感情與合作都能長久延續。

此行，黃偉哲也代表市府與永旺九州社長中川伊正簽署友好交流MOU，相約市府與九州永旺將持續推廣飲食文化與充滿魅力的農漁特產和食品，熊本縣新上任知事木村敬、熊本夢樂城所在地嘉島町長鍋田平也特別出席見證，與黃偉哲一同視察台灣展。

黃偉哲也特別頒贈感謝狀予永旺九州，並頒發台南市親善大使聘書給中川伊正社長、3D列印技術製成的台南市鑰給柴田祐司顧問，肯定永旺九州、中川社長以及柴田顧問對行銷台南農產、協助台日交流的貢獻，讓當地民眾近年都能在產季輕鬆在其旗下店鋪買到來自台南的鳳梨跟芒果及農特產。

值得一提的是，0403花蓮大地震對台南造成災損，永旺集團與其旗下多家分公司也在日前捐款1700多萬日幣給台南市政府教育局，協助強化校園建築耐震補強，黃偉哲也頒發感謝狀致謝。