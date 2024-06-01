一年一度的端午節即將到來，在此重要的節慶當中，舉凡立蛋、划龍舟、包粽子及製作香包等都是華人傳統的民俗活動；為讓新住民朋友也能體驗傳統節慶活動，移民署南區事務大隊金門縣服務站今(1)日特別邀請手作老師指導新住民製作「得天獨鱟」造型香包，提早歡慶端午佳節。

移民署指出，香包又稱香囊，在華人文化中認為將香包掛在家中或佩戴身上有祈求平安和驅除邪惡的作用；另外，鱟又稱夫妻魚，有活化石之稱，但由於環境汙染及棲地破壞的情形日益嚴重，鱟在台灣本島幾乎絕跡，只剩金門地區尚有野生鱟的存在。

因此，移民署南區事務大隊金門縣服務站特別邀請「浯州工作室」的楊文權及張芝綾兩位講師，將香包結合金門特有的鱟造型，打造專屬於金門的「得天獨鱟」特色香包。來自越南的新住民阿秋就說，聽說以前金門的鱟很多，現在也漸漸變少了，大家一定要好好保護鱟的生存環境。

金門縣服務站主任鄭明昌表示，為讓新住民朋友了解我國節慶文化，移民署會持續將新住民家庭教育暨法令課程，結合各個節慶活動進行宣導。

此外，金門縣專勤隊亦到場提醒新住民朋友，因端午節的粽子材料含有豬肉，勿從國外寄含有豬肉產品入國，將非洲豬瘟阻絕於境外。主辦單位另也邀請金門縣政府消保官王晶英到場宣導消費糾紛處理方式，避免新住民朋友誤入詐騙陷阱。