2024年中區最大場就業博覽會1日上午在台中世貿中心登場，配合智慧AI時代來臨，特別創全國之先結合科技系統，包括面試報名、職缺篩選及面試叫號等都採智慧科技設備，突破傳統模式且更有效率，活動邀請中部上百家廠商、提供逾7000個職缺，吸引上千人次投遞履歷。

勞動力發展署鍾錦季副署長特別參加開幕活動，他表示，中區最大場就業博覽會除引領民眾投入重點產業，也特別關心職場新鮮人、壯世代就業者及二度就業的婦女；勞動部每年舉辦超過2000場徵才活動，今年5月開始並將在全國各縣市規畫舉辦5場以上實體大型就業博覽會。

值得一提的是，這場活動結合智慧科技，採用最新智慧E化面試系統，包括面試報名、職缺篩選推薦、智慧面試排序、等待面試叫號等服務都透過系統整合，且針對重點產業人力需求連結職業訓練課程、工作機會；現場也提供AI智能履歷健診服務，民眾只要上傳履歷到系統，AI就可協助重新編寫、60秒即可生成個人履歷。

勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞指出，這次中區就博會特別設置重點產業探索專區，透過智慧機械、人工智慧與通訊等業界專家做小圓桌解說，頗受年輕人青睞；現場也提供智慧製造與AI職訓課程資訊，並邀請57家智慧機械、通訊、人工智慧、數位醫療等重點產業廠商設攤。

主辦單位指出，會場中首度設置「職場婦女就業支援站」，除提供二度就業婦女相關求職資訊，也提供托兒遊戲空間，想重返職場的張姓婦女就帶著3歲兒子來找工作，她開心說，求職面試時不必擔心小孩沒人顧，並順利獲得廠商錄用。