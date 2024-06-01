女星小S（徐熙娣）與老公許雅鈞婚後育有3個女兒，其中小女兒許老三（許曦恩）最古靈精怪，常被外界認為個性最像小S，也因而受到網友關注，不過，12歲的許老三日前竟默默從國小畢業了，還曬出畢業派對的裝扮，超齡造型引來粉絲大讚：「小S青春版女孩。」

許老三昨（31）日曬出多組參加畢業派對的照片，只見她將長髮紮起，身穿粉色小洋裝，肩帶用閃亮珠串裝飾，看起來青春又華麗，而許老三的妝容也下了不少功夫，選用淡粉色調的眼影，細緻眼線勾勒出雙眼輪廓，捲翹睫毛讓眼睛更加深邃。

另外，許老三還刷上淡粉色腮紅，並以同色系唇膏做搭配，整體妝容顯得清新自然，不僅凸顯她的青春活力，也襯托出精緻的五官輪廓，非常具巧思，且展現現階段年齡層女孩的天然氣質。

超青春造型曝光後，立刻吸引大批粉絲狂讚，「看起來是漂亮公主」、「許老三好美麗的自信」、「名副其實的長髮公主」、「小S青春版女孩」、「你比你媽漂亮」、「又像爸爸又像媽媽，這娃兒長得太好了」、「女王！畢業快樂」。