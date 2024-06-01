KID（林柏昇）經營野人火鍋8年，繼中和店在3月結束營業，今（1日）林口店在臉書張貼歇業消息「我們野人火鍋林口店因諸多因素考量，將於6／11結束營業，所以6／10會是最後一個營業日（端午連假結束）。」對此，KID經紀人證實。

經紀人表示，KID近期忙於練習、錄製《上船了各位！》，今也是緊鑼密鼓的練習中。經紀人表示：「因為經營營決策主要還是其他負責人決定，不是他個人，所以目前我這邊詢問台北總店負責人的回覆是現在大環境不是很好，我們也一直努力想好好的走下去，但是還是沒辦法，所以忍痛做了決定。」