大陸央視新聞用戶端1日報導，中方與會專家5月31日晚在第21屆香格里拉對話會期間，召開新聞吹風會，中國軍事科學院前副院長何雷中將對菲律賓方面的主旨發言，提出4個疑問：誰在違反規則？誰在挑起事端？誰在東協之外另起爐灶，搞小圈子？南海爭端的解決和南海和平穩定的維護是靠南海周邊的國家、靠東協、還是靠域外國家？

疑問一：誰在違反規則？

何雷說，菲方指責鄰國在南海違反基於規則的國際秩序，但是到底是誰在南海違反規則？把南海島礁的爭議提交國際仲裁庭本身就是違反規則，違反了《南海各方行為宣言》第四條有關規定，侵犯了中國作為《聯合國海洋法公約》締約國應當享有權利。臨時組建的國際仲裁庭及其仲裁本身也是違反規則。中國一貫認為，國際規則不是少數國家的家法幫規，而是反映大多數國家利益和合理訴求的法律法規，中國是這些規則制定的積極參與者、堅定維護者、模範遵守者。

疑問二：誰在挑起事端？

何雷指出，上一屆菲律賓政府執政六年內，南海、特別是菲律賓與中國有爭議的島礁和海域總體上保持平穩。而本屆菲律賓政府上台後，從仁愛礁發展到黃岩島的爭端卻頻頻發生，而且還有愈演愈烈趨勢。

何雷強調，中國歷來認為，國家不分大小、不分強弱、不分貧富、一律平等。中國絕不會以大欺小，也從來沒有以大欺小，但是中國歷來是講原則、是有底線的，也絕不允許某些國家胡作非為。

疑問三：誰在東協之外另起爐灶，搞小圈子？

何雷表示，菲方演講時談到維護東協的中心地位，那為什麼又離開東協，搞美菲日澳的小分隊？強化美菲軍事同盟？為什麼在南海搞美菲日澳的聯合軍演？美菲的「肩並肩」聯合軍演？為什麼不遵守《南海各方行為宣言》？

疑問四：南海爭端的解決和南海和平穩定的維護是靠南海周邊的國家、靠東協、還是靠域外國家？

何雷指出，中方堅決反對域外國家插手和干預南海問題的解決。事實證明，南海動亂的引起，很大程度是那些域外國家挑撥、挑唆造成的。這些域外國家才是南海動亂的策畫者、製造者。希望大家擦亮眼睛，保持警惕。