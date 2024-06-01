大陸央視1日報導，中國國防部代表團1日在香格里拉對話會期間召開新聞發布會。中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰指出，美方南海敘事背離事實。

景建峰說，當前南海形勢總體穩定，全球百分之五十的商船、三分之一的海上貿易航經於此。美國的商船也天天在這裡跑，美國的軍艦還不請自到，什麼時候不自由了？美方南海敘事背離事實，製造莫須有的恐慌，險惡用心，不言自明。

景建峰指出，南海局勢局部升溫反復，其根源在於菲律賓背信棄義、侵權挑釁，美國插手攪局、拱火滋事。今天上午美方的發言，為菲站台背書，影射中方正常維權行動，完全是沒有道理的。

景建峰表示，菲拉攏域外勢力介入，美在南海拉偏架，美菲勾連作亂，製造對抗與危機，破壞的是地區和平穩定，損害的是地區國家共同利益，這不是大家想看到的局面。

景建峰強調，中國和東盟是搬不走的鄰居，鄰里間有點磕絆，是很正常的。我們要有事多商量，有事好商量，而不能引狼入室、引火焚身。

景建峰指出，中方始終保持高度克制，堅持通過對話協商阻止分歧。但善意不允許被濫用，侵權挑釁也決不能放縱。中方堅決維護自身主權和海洋權益。