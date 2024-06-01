藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐因為5月在泰國普吉島呼麻，恍神狀態下擅闖民宅還裸露下體遭逮。身為人母的狄鶯愛子心切，除了將兒子帶回台灣之後，也帶他去看身心科，到宮廟消災解厄，甚至在受訪時還驚吐兒子在泰國被下蠱。對於這一連串爆料，孫安佐不斷在IG上發限動抒發心情，甚至在PO出影片，一臉淡定地說：「爸爸對我偷弄符水、偷下毒。」

孫安佐在泰國的新聞曝光之後，媽媽狄鶯把孫安佐在泰國的情況，以及把他帶回台灣後的過程向媒體披露。狄鶯表示孫安佐回到台灣，曾到身心科就診卻找不出病因，後來去找師父問事，才得知被人下蠱，狄鶯還強調自己沒有怪力亂神，她有兩個人證可以證明此事，經過師父協助後，孫安佐才好轉。她也坦白兒子不信這套，所以都是偷偷處理，她甚至點名下蠱之人是孫安佐前女友阿乃介紹的「四海幫子軒」。

對於外界的說法，孫安佐睡眼惺忪、一臉淡定貼文寫著「冷靜，各位」（圖／摘自 IG sun_gojo100）

孫安佐在IG限動寫在自己的心情寫照（圖／摘自 IG sun_gojo100）

就在狄鶯鬆口之時，對於外界的紛紛擾擾，孫安佐也透過IG紓解情緒，他在限動表示：「我其實沒發瘋啦，但見仁見智」；再PO「在一個由騙子和傻子組成的社會中，人們痛快的並不是說謊者，而是揭穿謊言的人」、「一群騙子和一群傻子組成的社會體系，千萬不要試圖叫醒傻子和指責騙子，否則這兩夥人一塊兒對付你」。

孫安佐發文表示自己沒有發瘋，也間接透露出自己的心情。（圖／摘自 IG sun_gojo100）

他隨後又出裸露上身，一臉睡眼惺忪的模樣，文字寫著：「冷靜各位！」；最後他PO出限動影片、一臉淡定地說：「哎喲，我好可憐喔！自從我回家以後，我爸還在我水裡偷放符水一樣，還想要偷對我下毒這樣，欸，我好辛苦，真的」輕描淡寫的語氣似乎是在反擊中蠱說法，又同時對現況生活表達些許無奈。

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