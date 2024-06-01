今年7歲姿綺，小時候不愛哭鬧被形容為「天使寶寶」，一直到某次鄰居提醒過於安靜才讓媽媽驚覺孩子恐怕發展遲緩需要早期治療，經過3年多的治療後，原本固著、類自閉症傾向，目前已較活潑，1日在早療畢業典上甚至還可以上台致詞，媽媽說最開心的時候是某次親戚形容姿綺比較活潑一點，讓她感覺幾年努力有了成果。

姿綺媽媽說，姿綺因構音還在調整，曾因話說不太清楚被其他小孩拒絕玩耍，當時孩子眼裡的失落和難過讓媽很心疼，期待大家能用包容、有愛的方式與早療孩子相處，多一點的耐心、多一點的微笑，就能成為大的力量，也請家長要觀察孩子的發展狀況，若遲緩越早開始療育，就越有機會跟上學習進度，以正面的心態和孩子一起面對，過動不一定是頑皮，安靜不一定是天使，都要有警覺，不要輕忽。

伊甸基金會董事長陳宇昭說，伊甸早療邁入30周年，至今已在全台設有35個據點、每年協助逾2萬名發展遲緩兒，也舉辦多場活動，讓大家認識慢飛天使和早療的重要性。

伊甸基金會今年愛孩童幸福節以「我是你的好朋友」為主題，邀請民眾關注早療家庭需求，打造共融友善社會、同理早療家庭的辛苦。（林良齊攝）

伊甸基金會今年愛孩童幸福節以「我是你的好朋友」為主題，邀請民眾關注早療家庭需求，打造共融友善社會、同理早療家庭的辛苦。

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