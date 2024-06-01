從警28年的黃姓偵查佐，在南投縣警局集集分局任職期間，多次擅離職守返家，還偽造簽到詐領近萬元加班費，檢方依偽造文書起訴，一審認為黃員曾因瀆職遭判刑2年，仍不知悔改，依公務員偽造文書判刑1年1月，二審審酌，黃員返家是為了照顧失智父親，且遭行政處分停職中，認其情可憫，改判8月徒刑。

檢方起訴指出，50歲黃姓偵查佐，2023年在集集分局任職偵查佐期間，多次上班時返家照顧年邁失智父親，卻在「員警出入及領用登記簿」簽到，再偽簽加班時數，詐領9741元加班費，檢察官偵結後，認定黃員犯罪事實明確，依公務員偽造文書罪起訴。

南投地院法官審理，發現黃員在2018年間，曾犯公務員洩漏國防以外祕密消息罪，經法院判刑2年確定，在2020年6月30日易科罰金執行完畢，卻不思悔悟，判刑1年1月。檢察官與黃員均提上訴。

二審法官審酌黃男身為警員，本應恪遵職守、依法行事，卻為探視其生病且失智的父親，便宜行事，心存僥倖，逃離勤務，返回父親住處探望，又貪圖領取超勤加班費9741元，念其已繳回犯罪所得，且犯後坦承犯行，家中有生病及失智父親需要照顧，現在已面臨停職處分，一審科刑部分撤銷，改判有期徒刑8月，可上訴。