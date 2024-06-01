日月光投控（3711）暨所屬子公司與日月光環保永續基金會，為響應6月8日聯合國世界海洋日，1日上午於全台7個地點，號召22家供應鏈夥伴，且邀請在地居民、非營利組織、環保團體等，共1600人聯合淨灘。總計共清除2.8噸垃圾，每人盡一己之力，要還給地球與海洋生態一個乾淨的面貌。

日月光投控致力於推動永續發展，並積極對世界環境議題發揮正面影響力。在日月光投控行政長暨日月光環保永續基金會執行長汪渡村帶領下，邀請日月光半導體高雄廠、中壢廠、矽品精密、環旭電子台灣子公司環鴻科技員工及眷屬共同參與，於台北石門風箏公園、桃園草漯沙丘大園潮音海觀景步道、台中松柏南堤、松柏港北堤沙灘、高雄旗津海灘及高雄西子灣、澎湖馬公市五德里沿海沙灘，共7個地點舉辦淨灘。

以台北場為例，響應的夥伴有關係企業宏璟建設、日月光潛水隊隊員和一般社會大眾等150人，並特別邀請供應商像是綠電夥伴富威電力、泓德能源，在有豐富生態地形的石門風箏公園沙灘進行淨灘活動，以實際的行動關懷臺灣這片土地及海洋，守護地球海洋生態及環境。

日月光環保永續基金會依循日月光投控「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」之四大永續發展指標，積極推動環保公益事業。日月光海洋日除邀請各單位、供應商及民眾共同參與之外，今年也持續辦理「日月光海域守護計畫」，並號召70多位民眾及企業員工參與潛水員培訓，為「日月光環保潛水隊」增添新血，並於每月進行淨海及淨灘活動，持續投入海洋保護，維護生物多樣性的發展。

汪渡村表示，舉辦海洋日淨灘，最大的目的就是要發揮正向的社會公益能量，喚起民眾對海洋守護的意識，希望透過這活動整合供應商及其他團體的力量來實踐對海洋環境的重視。