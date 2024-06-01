中職味全龍1日出戰中信兄弟，開球儀式結束後味全龍林智勝（右二起）、台北市長蔣萬安、研華創辦人劉克振、輝達執行長黃仁勳、研華總經理張家豪及味全龍劉基鴻合影留念。（范揚光攝）

味全龍1日繼續在台北大巨蛋交手中信兄弟，賽前由輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳擔任開球嘉賓之一，穿著93號龍隊球衣亮相，還先在場邊與總教練葉君璋進行傳接球，開球前他還用台語說自己很緊張，要球迷們先暫時閉上眼睛。

今年5月26日黃仁勳在大聯盟為奧克蘭運動家「舊金山台灣日」獻上開球處女秀，當時他就穿上象徵輝達創辦年份1993年的93號球衣。

黃仁勳這次因為參加台北國際電腦展（Computex）再次來台，所到之處都吸引眾多人潮，今天受到研華科技之邀來到台北大巨蛋開球，他先與葉總在場邊進行傳接球。

「沒有教他什麼，就是簡單的傳接球，大概有1、20分鐘有喔！」葉君璋笑著說，當然知道「AI教父」黃仁勳，「每天新聞大概1/3都是他的新聞，也知道台灣很多產業都跟他有關。」能夠看到如此大咖人物來開球，連他都說很難得，「沒辦法想像。」

開球前黃仁勳先用中文跟大家打招呼，但說自己中文不太好後又切換「英文模式」，最後用台語跟現場上萬名球迷說：「這麼多人在看我丟球我很緊張，昨晚睡不著，等一下我投球的時候你們眼睛閉一下，不會太久。」最後他成功把球穩穩投進林智勝的手套中，「大師兄」還趁機拿出手機與黃仁勳自拍。