第21屆「亞洲安全會議」（俗稱香格里拉對話，簡稱香會）於5月31日至6月2日在新加坡舉行。5月31日晚間，菲律賓總統小馬可仕在香會開幕式發表主題演講，就南海局勢對中國發出警告。

菲律賓與中國因在南海存在主權爭議，兩國對立不斷加深。此前，中國海警船向菲律賓船隻發射水炮，造成人員受傷。小馬可仕在演講中未點名地譴責稱：「其違法且具有威脅性和攻擊性的行為，一直在對我們的主權造成侵犯。」

據日本NHK於6月1日報導，在演講後的問答環節中，小馬可仕被問及，若菲律賓方面因中方的干擾行為造成人員死亡，將如何應對？他說：「幾乎可以肯定，這是一條紅線，不可踰越的紅線。」小馬可仕還暗示，菲律賓有可能與簽有共同防禦條約的美國一道採取軍事行動加以應對，以此對中方進行了警告。

美國國防部長奧斯汀6月1日早上被問到這個問題時，表示不願揣測，但他強調《美菲共同防禦條約》堅定如鐵。根據1951年簽訂的《美菲共同防禦條約》，美菲在太平洋海域若領土、所管轄的島嶼領土、軍隊、船舶或飛機受到武裝攻擊，兩國將採取共同軍事行動應對。

美國如何看待萬一有菲律賓人因中國海警行動而死亡的情況？當這個問題來到奧斯汀面前時，他首先強調，《美菲共同防禦條約》「堅定如鐵（ironclad），沒有疑問，沒有例外」。

但他也表示，不會揣測任何假設性情況。他說：「我們正在做的，以及我們會繼續做的，是透過增加大國之間的對話，確保這樣的事不會發生，確保相關國家共同努力推動海上和航空自由。」

奧斯汀續稱，海上和空中會發生各種情況，美國的目標是確保不讓事件不必要地失控。「再說一次，我不會揣測這種情況或那種情況。我會繼續強調，我們對共同防禦條約的承諾堅定如鐵。」