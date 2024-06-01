懷抱太空夢想的日本富商前澤友作，原定去年（2023年）年底之前要搭乘美國太空探索科技公司SpaceX「星艦」太空船進行人類史上首次商業繞月之旅，去年11月前澤宣布計畫延後。眼看2024年已過完5個月仍無確切下文，前澤周六（1日）宣布，由於前景不明，決定取消這項計畫。

綜合路透社、共同社、富士電視台周六報導，前澤友作透過網路宣布此事時提及，合作團隊最初的目標是2023年年底之前以太空船搭載名人進入太空繞月，但由於近期一直缺乏明確時間表，前澤只能懷著沉重的心情取消計畫，並且向所有支持且期待這項壯舉的人士致謝，同時為取消計畫的決定致歉。

前澤友作表示：「這是一項開發中的計畫，但星艦太空船何時能發射仍不明確。」他說，做這個決定備感艱難，但別無選擇：「到目前為止，我不知道何時能飛向月球......在這種情況下，我無法安排規劃自己未來的生活，讓我邀請同行的乘客空等多時也深感抱歉，幾經思考，我決定取消。」

日本服飾電商Zozo公司創辦人前澤友作2018年與美國富豪馬斯克（Elon Musk）太空事業SpaceX簽約，規劃2023年底之前搭乘SpaceX「星艦」（Starship）太空船進行「dearMoon PROJECT」繞月之旅，旅程大約7天，同行乘客8人，前澤也對這項計畫投入資金。倘若成行，這將是人類史上首度私人繞月飛行。前澤2022年底發布8名同行乘客名單，包括南韓流行歌手T.O.P（崔勝鉉）、日裔美籍DJ青木史帝夫（Steve Aoki）等人。去年11月，前澤宣布繞月計畫延至今年或今年之後執行。

出生於1975年的前澤友作，年輕時曾是龐克樂隊鼓手，後來成立線上零售店Start Today、即Zozo公司前身，如今ZOZOTOWN是全日本最大的服飾網購業者，前澤也因此致富。2019年前澤把ZOZO賣給雅虎日本並請辭社長職務離開經營團隊，他出售約30%股份獲得約2400億日幣。

前澤友作此前已完成一項太空壯舉。2021年12月，他與助手平野陽三搭乘俄羅斯太空船「聯合號」（Soyuz）MS-20登上國際太空站（ISS），成為首批造訪ISS的日本民間人士，也是10多年來ISS首度有民間人士作客。前澤友作把這段12天的太空之旅與事前籌備的漫長過程拍成紀錄片《我上太空的理由》（僕が宇宙に行った理由），並宣傳反戰理念，2023年12月29日於日本上映。