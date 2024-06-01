台北市113學年度公立國民小學教師聯合甄選初試考題近日爆出爭議，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙痛批台北市教育局「給錯誤的答案，考生申請釋義後，仍堅持錯的答案計分，且不給任何題目說明」，造成有考生因為這題錯誤的答案，錯失進入複試；台北市教育局表示，經教授秉其學術專業綜覽所提申請釋疑資料，針對該題部分維持原答案。

黃湘仙31日下午在社群平台分享一道題目，為「自然科學／雙語教育自然科學類」第41題「植物行光合作用釋放出氧，氧來自何者？」選項有A二氧化碳、B水、C葡萄糖、D空氣中的氧」，根據教育局5月25日公告初試試題及選擇題答案，顯示為「A二氧化碳」。

黃湘仙解釋，植物行光合作用是先光反應再到碳反應，先裂解水獲得能量，再進行碳反應，將二氧化碳轉化為葡萄糖，氧氣只是副產品，所以答案應為「B水」，不過建議該題應送分，但符合資格者恐變多，也會增加複試成本。

她痛批，然而台北市教師甄試初試題目給錯誤的答案，考生申請釋義後，仍堅持錯的答案計分，且不給任何題目說明，然後考生就因為這題錯誤的答案，而差0.5分錯失進入複試，題目有夠荒謬，還以為「自己不過兩年沒教生物，就出現變革性的科學突破」。

為此，教育局回應，依據「台北市113學年度公立國民小學教師聯合甄選簡章」，應考人對於初試選擇題公告答案有疑義，可於指定期間內填具試題疑義申請表，出試題疑義敘明有釋疑的類科、題號、建議答案及聯絡電話，以電子郵件方式提出試題疑義申請。

教育局指出，該題總應試人數，包含雙語自然計103人（含雙語自然），51人正確、52人錯誤，其中5人提出試題疑義，佔全體應考人4.8％，局方循程序移請試題命題教授重為評估，經教授秉其學術專業綜覽所提申請釋疑資料，針對該題部分維持原答案。