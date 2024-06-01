民進黨立委王定宇不斷高喊「踩我們的背進去」，綠營立委把沈伯洋推上前去。（王鴻薇、中時新聞網）

【517表決戰】沈伯洋爬人牆真相曝光！ 背後慫恿者竟是「他」 @ChinaTimes

民進黨立委沈伯洋，517試圖從主席台後門爬到藍綠立委頭上衝進議場，但隨後從主席台上跌落。（中時資料照／趙雙傑攝）

國會改革法案在立法院經過數次院會表決大戰，終於在5月28日落幕，通過包括立法院聽證調查權、藐視國會罪等改革。國民黨立委徐巧芯回憶，王定宇喊「踩我們的背」的時候，高雄民進黨的李柏毅左看右看，就抬起沈伯洋，所以高雄李柏毅很聰明，沈伯洋太嫩，被唬了！

國會改革五法5月28日落幕，藍綠白在5月17日皆發出甲動，立法院上演表決大戰。國民黨立委王鴻薇18日公布畫面，指出當時是民進黨立委王定宇不斷高喊「踩我們的背進去」，把沈伯洋推進去，但自己根本沒被壓到，只是在消費黨內同志。

徐巧芯今 （1）日在《新聞大白話》鼓勵國民黨台北市議員李柏毅2028年選立委，因為藍營還需要更多夠高的壯漢。李柏毅稱，他如果選上立委，會負責阻擋民進黨的李柏毅。

不過徐巧芯提醒，民進黨的李柏毅很強，非常強，但很低調；鍾佳濱和郭國文只是鏡頭多，但身體素質最好的是李柏毅，所以要國民黨李柏毅要多練身體。

徐巧芯坦言他自己是衝組，所以每個人的戰力都有評估，郭國文只是比較敢做一些有的沒的事情。她回憶，高雄民進黨的李柏毅有一件事情很不應該，就是王定宇喊「踩我們的背」的時候，高雄民進黨的李柏毅左看右看，就抬起沈伯洋。所以高雄李柏毅很聰明，是要推擠進去，並不是要爬背進去。

徐巧芯直言，這不能說什麼殺人未遂，因為誰會允許沒事有人在自己頭上？每一個人第一反應都是推開，沈伯洋就滾下去了。徐巧芯提到，高雄李柏毅聽到王定宇指令後，左看右看，想了2秒，就抬起沈伯洋，「沈伯洋太嫩，被唬了！」