就讀成功高中國中部3年級的何姍頤（左2），獲得今年全中運中國女組拳擊第六量級金牌，彰化家扶給予實質的鼓勵，頒發1萬元獎勵金。（葉靜美攝）

彰化家扶中心有5位家扶運動健兒在今年的全中運、全大運中表現亮眼，勇奪3金1銀1銅，彰化家扶今天在員林服務處舉行表揚獎勵典禮，肯定這些運動小將參加競賽的傑出表現，其中，目前就讀成功高中國中部3年級的何姍頤，不僅在今年全中運中拿下國女組拳擊第六量級金牌，更榮獲今年的總統教育獎，優異表現令人喝采。

何姍頤表示，國一時，因本身就對運動有興趣，加上拳擊隊朋友的鼓勵、及聽說比賽得名會有獎學金，可以添補家用，因而加入拳擊隊；家境不佳的何姍頤，抱著要得獎、拿獎金的心，在賽前比一般人更努力練習。

她說，平常日除了與隊上同學一起練習，假日同學因爬不起來而遲到或缺席時，她則努力克服想睡覺的心，依然堅持準時到校練習，此外，她也會利用休息時間，為自己再加強體能訓練；她說，至今每次上場雖然還是會緊張，但盡量照教練所說的，以平常心，將平時練習的成果都展現出來。

何姍頤在國一時都沒有得獎，一度讓她覺得很挫折，她說，想到教練沒有放棄自己，再加上想要補貼家用，因此仍咬緊牙關，努力練習、不放棄，終於在國二開始有好佳績，陸續榮獲全國總統盃冠軍、全中運銅牌，升上國三後更完成全國總統盃連霸，如今更榮獲全中運金牌殊榮。

何姍頤的教練洪政代表示，何姍頤在去年升上國三後完成總統盃連霸，卻碰上父親意外過世，我們鼓勵她將悲傷化為力量，何姍頤也犧牲更多時間，勤加練習，全力以赴全中運，終獲好成績，因她身高不具優勢，所以也特別針對這方面加強打法練習。

今天5位受表揚者除何姍頤外，李姿璇獲全中運高女組舉重55公斤級銅牌、陳佳蓁獲全中運國女組舉重45公斤級銀牌、林倩羽獲全大運公開女生組拳擊第八量級金牌、林怡瑄獲全大運公開女生組空手道第五量級金牌，而除了何姍頤獲今年總統教育獎，林倩羽也在2018年獲獎。

典禮中除頒發表揚狀，也給予實質的鼓勵，頒發6000元至1萬6000元不等的獎勵金，縣府社會處長王蘭心代表上台頒獎給何姍頤時，給了她1個大大的擁抱，鼓勵何姍頤繼續加油；彰化家扶扶幼委員會主委辜福榮、一副主委李世湧、員林區扶幼委員會輔導主委謝惠米、二副主委柯崇仁、兒少保委員會一副主委陳明宗、永久認養人聯誼會會長黃秀森、輔導會長賴建旺也都到場為家扶兒打氣及給予肯定。

彰化家扶主任王震光表示，，舉凡兒少因應比賽之訓練裝備或是出國，家扶中心均會盡力協助連結資源，以減輕其負擔，讓家扶兒少無後顧之憂，也邀請更多人能成為家扶運動健兒的伯樂，捐款請洽彰化家扶捐款專線：04-7569336；郵局劃撥帳號：00271389。