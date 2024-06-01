梅雨鋒面及低壓雙重影響，中央氣象署最新資料顯示，這個周末各地容易出現大雨或局部豪雨。經濟部水利署表示，已完成防汛器材、備料檢整，超前部署防汛機具。另一方面，水利署搜集的水情最新資料，目前全台呈現代表水情提醒的綠燈水準，產業用水部份已因水庫明顯進帳而得以緩解。

中央氣象署通報，周末的1日～2日期間易有短延時強降雨發生，1日中部以北、東北部及各地山區部大雨，2日則是各地有大雨或局部豪雨發生的機率。此外，今年第2號颱風馬力斯逐漸減弱消散，殘餘的水氣將會併入鋒面系統，一起往台灣附近移動，所以週日前後天氣不穩定，需要特別注意。

水利署表示，各所屬單位均已於汛期前完成水利建造物、抽水站、水門、抽水機及防汛機具、備料進行檢查、複查、抽查，擴大重點區域清淤工作，與地方政府針對易淹水或低窪地區商討相關防汛因應措施，並於汛期前超前部署防汛機具，做好充分準備。