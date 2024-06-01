「2024科技Fun手玩－科技教育嘉年華」今天起一連2天在高科館登場，計畫主持人林玄良乘坐機械裝登場，還拿出酷炫煙霧槍，在空中畫出一道道圓形煙霧，吸引全場目光。（任義宇攝）

教育部國民及學前教育署主辦「2024科技Fun手玩－科技教育嘉年華」活動， 6月1、2日在高雄科工館北館大廳登場，共100個自造教育及科技中心於科工館大會師，國教署副署長許麗娟說，發現並解決問題是現在學子學習新目標，科技教育就是其中集大成者，透過嘉年華活動能促進教育推廣，並提供科技教育中心交流機會。

「2024科技Fun手玩－科技教育嘉年華」由教育部國民及學前教育署主辦，來自全國22縣市、100個自造教育及科技中心於科工館大會師，現場推出100個科技中心體驗攤位、3個高中職新興科技教育計畫攤位、8場科技小學堂、2場科技論壇，以及4組金牌作品，並提供參展民眾免費入館優惠。

國教署副署長許麗娟出席活動介紹，科技教育中心成立至今已有6年，搭配108課綱能協助老師專業技能提升，提供學生扎實完整科學教育，目前已有100座教育中心，每座可照顧30至40所中小學校，在各方老師努力下，國教法已通過將於今年8月升級為縣市等級任務編組，將獲得更多資源幫助科技教育發展。

「2024科技Fun手玩－科技教育嘉年華」今天起一連2天在高科館登場，計畫主持人林玄良乘坐機械裝登場，還拿出酷炫煙霧槍，在空中畫出一道道圓形煙霧，吸引全場目光。（任義宇攝）

擔任科技教育中心計畫主持人的高師大工業科技教育系教授林玄良，今天乘坐由各教育中心合作組成的機械裝登場，還拿出酷炫煙霧槍，在空中畫出一道道圓形煙霧，吸引全場目光。林玄良說，透過在科工館成果發表，多樣體驗活動可以讓大眾了解科學教育推動成果。

參展學生秀出自行撰寫的小遊戲，希望未來能朝程式設計師目標前進。（任義宇攝）

林玄良補充，如機械裝就需要橫跨機械、電子控制等整合，能培養學生跨領域能力，也希望學生能發揮在地特色，而科技中心扮演中央廚房角色，提供100個中心相關資源，培養學生能有「發現問題、解決問題」能力。

高雄市中山科技中心參展學生秀出成果，是由學生所撰寫程式的小遊戲，陳同學說許多科學裝置都需要整合機械、電子外，還需要許多跨領域整合能力，經由科技教育中心發現寫程式樂趣，未來希望能朝程式設計師目標前進。