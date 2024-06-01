日前有騎士大搖大擺臨停在國10槽化線「抽菸喝水」，沒想到他1曉時候再闖國1鬼切，嚇壞一旁的廂型車。

保險保高一點？日前有騎士誤闖國道10號，甚至還停在槽化線抽菸、喝水，警方獲報到場後，該名騎士已離開，不料，網上有段1分多鐘的行車紀錄器影片，該名騎士竟然在1小時後出現國道1號岡山路段，並且差點與1輛廂型車發生擦撞。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段1分多鐘行車紀錄器影像，拍攝地點位於國道1號岡山段，有穿著深紅色外套的騎士騎在該路段上，並且跟著前方一輛貨車行駛在外側車道，不久後，該騎士又切到中線車道，當前方車輛開始減速時，騎士竟突然往右切到外線道，差點和原本在外線車道行駛的廂型車擦撞，所幸，廂型車及早發現趕緊微往右切閃避，再繼續向右切往路肩行駛，非常驚險。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「靠右瞬間，箱型車整個嚇死，閃超快」、「要騎就好好騎，後面騎那什麼死人樣」、「有個問題？為什麼最近一堆二輪上國道呀，然後全部都可以安全的下來」、「機車上國道汽車都沒逼他，就他自己在搞，呵呵，大家自己保險保高一點嘿」。

據悉，該騎士曾於5月30日下午4時許出現在國道10號西向1.9公里(自由路匝道)附近，並且還停在槽化線上抽菸、喝水，警方獲報後已離開，直到下午4時54分，該騎士又出現在國道1號北向359.4公里(岡山路段)，國道警方表示，經民眾提供影像比對為同部機車無誤，騎士外觀特徵亦相符，警方掌握車主身分，通知到案說明，並依涉犯公共危險罪方向偵辦。

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