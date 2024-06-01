奧斯汀不點名指中國在南海作出脅迫行為，他並指出，只有亞洲安全，美國才能安全，這就是為什麼美國長期保持在該地區的存在。

對於昨日與中國防長董軍會面，奧斯汀稱，兩人有坦誠的討論，高層次的直接軍事溝通是無可替代，亦要保持開放溝通管道，以避免誤解和誤判，期待與中方有更多討論。

奧斯汀表示，支持台海維持現狀，亦強調朝鮮半島穩定的重要性；美國會長期在印太地區存在，華府過去3年致力加強地區聯盟和安全協議，會繼續聯與盟友在印太地區扮演重要角色，與日本、韓國、澳洲和菲律賓等加強軍事合作。