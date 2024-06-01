6月1日公開銷售的「晶悅合一」，更攜手台南晶英酒店，引進雲端飯店管家，打造安全、科技住宅。（柯宗緯攝）

高雄起家的三發地產，旗下關係企業晶悅國際，站穩飯店經營腳步後，近年積極搶進房市，2021年在台南高鐵生活圈推出「晶悅首發」後，6月1日公開銷售的「晶悅合一」，更攜手台南晶英酒店，引進雲端飯店管家，打造安全、科技住宅。

晶悅國際總經理劉書宏表示，晶悅國際是經營飯店的建商，繼「晶悅首發」廣受好評與迴響之後，2024年再強強聯手推出「晶悅合一」，除引進先進設備外，更與台南晶英酒店合作，引進台南晶英雲端管家及SGS建築履歷。

麥克登創意行銷負責人鍾佳峰指出，第1期「晶悅首發」2021年預售，每坪平均售價20萬元，到了2022年已上調到每坪30到35萬元。第2期「晶悅合一」，預計今年第4季完工交屋，規畫以23坪到38坪的2房、3房為主，每坪開價36到38萬元，2房加車位入手價不到千萬元。

鍾佳峰表示，「晶悅合一」落在高鐵台南站生活圈，區內有沙崙智慧綠能科學城，鄰三井OUTLET、緊臨交通大學台南校區、沙崙K12雙語學校預定地、大台南會展中心、成大醫療創新園區、歸仁棒球場與運動公園，前景相當看好。

台南晶英酒店總經理李靖文提到，這次合作案是將台南晶英的雲端管家導入「晶悅合一」住宅大樓，建構專屬平台和住戶直接交流，安排廚藝教學、花藝課程、調酒品茗、健康講座、親子學習等課程、以及私廚饗宴到府、冷凍料理訂閱等服務。