談到補充膠原蛋白的方法，很多人都會想到吃豬腳，是否真的有效？對此，營養師曾筱庭表示，豬腳的膠原蛋白分子結構過大，相對難以吸收，不僅無法直接補充，其還含有較高飽和脂肪、熱量也偏高，過量攝入會增加罹患心血管疾病風險。而真正可以促進膠原蛋白合成，她指出，是富含維生素C、胺基酸，以及銅、鋅的食物。

曾筱庭在個人粉專發文表示，膠原蛋白在消化過程中，會先被分解成小分子（胺基酸、小段胜肽）後才能被腸道吸收；吸收後，這些胺基酸會被全身運送，並用於各種蛋白質的合成，包括但不限於膠原蛋白。

曾筱庭接著提到，豬腳來源的膠原蛋白本身分子過大，相對難以吸收外，合成膠原蛋白，除了需要膠原蛋白的原料（所有必須胺基酸），還需要維生素C、鋅、銅等營養素的參與，單純靠吃豬腳也不能提供所有這些必需的營養素。

事實上，豬腳還藏有健康風險，曾筱庭提醒，其含有較高的飽和脂肪，過量攝入會增加心血管疾病的風險，如高血壓、動脈硬化和心臟病；另外，高脂肪含量也意味著熱量較高，過量食用容易導致體重增加，影響減重效果。

想要真正補充膠原蛋白，曾筱庭建議，要攝取含以下3大營養素的食物：

1、維生素C：是膠原蛋白合成必不可少的輔助因子，富含維生素C的食物如新鮮蔬果等。

2、胺基酸：特別是Lysine和Proline，它們是膠原蛋白的構建單元，富含這些胺基酸的食物有雞蛋、乳製品、大豆類和瘦肉等。

3、銅和鋅：這些礦物質也是膠原蛋白合成的重要成分，銅的食物來源包括海鮮、堅果和種子；鋅的來源則有海鮮、貝類和種子堅果類。