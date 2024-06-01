梅雨季節帶來多天豪雨，帶動除濕機銷售，但你知道怎麼挑選除濕機嗎？特力屋居家防潮達人提出除溼機4大使用訣竅，輕鬆就能讓除溼機發揮最佳效能，另建議針對局部空間裝設乾燥、排風功能設備或搭配除溼小物，打造更加舒適、健康的生活。

Panasonic除濕機 F-Y22EN。（特力屋提供／古明弘台北傳真）

特力屋居家防潮達人提出除溼機4大使用秘訣，包含：

LG WiFi變頻除濕機-16公升UV版-MD161QPE0。（特力屋提供／古明弘台北傳真）

1. 將除濕機放在房間中央位置，勿靠牆，並可打開衣櫥、鞋櫃一起除溼。

2. 將對外門窗關閉，避免外界水氣進入，影響除溼功效。

3. 不可將衣物直接蓋在出風口，以免因過熱發生危險。

4. 可搭配使用循環扇，增加空氣流動，除溼效能更好。

此外達人也提醒，室內濕度也不是越低越好，在室內使用除濕機時，還是要保持濕度在舒適範圍內，當​人在室內時可暫時關閉除濕機，或將濕度設定在55%左右，以防止空氣過於乾燥。因此近期具有「調節濕度功能」的除濕機機型特別受民眾青睞。

特力屋推出雨天防潮優惠，除濕機、清淨機全系列8折起，即日起至6月4日再加碼滿5000元折500元（可累折，單筆最高折2000元）。