澎湖七美海淡廠1日舉行產水典禮，日產900噸海淡水，水公司也提供海淡水供民眾現場試飲。（許逸民攝）

因應澎湖地區未來產業及觀光發展用水需求，行政院核定增建的七美海淡廠900噸，1日下午配合澎湖海上花火節移師七美嶼施放，同步舉行產水典禮來歡慶花火節。雖然較原預定2月完工期程略有延誤，但也宣告今起七美嶼用水在觀光季將不虞匱乏，後續並由統包廠商山林水公司進行為期15年的代操作維護工作。

台灣省自來水公司董事長李嘉榮表示，澎湖地區供水不易，80年代甚至需要「台水澎運」，以解決供水窘境，台水近年在中央與地方各級政府支持下，陸續在澎湖興建海淡廠，目前澎湖縣海淡水佔比達72％，已可穩定供水。

七美900噸海淡廠及吉貝600噸海淡廠今年將陸續加入產水，台水同時朝向逐步降低地下水抽用量、增加七美地區備援水源的方向努力，以達成政府照顧離島居民及保育珍貴水資源的目標，作為地方發展最堅強的後盾。

台水指出，一年一度的澎湖花火節1日移師七美嶼舉行，估計吸引上千人登島觀賞煙火，為了讓參與花火節盛會的觀光客與當地居民，都能喝到好水，才特別選在今日由李董事長為斥資2.89億元打造，每日可供水900噸的七美海淡廠主持產水典禮，並請澎湖縣長陳光復也到場見證歷史性的一刻，同時預告7月28日離島吉貝花火場，也將同步辦理600噸的吉貝海淡廠產水典禮。

七美早期使用的都是地下水，興蓋水庫仍不足以應付民生用水，隨著觀光發展，用水需求大幅提升，更突顯水源匱乏的問題，因此海淡廠對七美來說是非常重要的美好建設。

過去，疫情期間，大家選擇「假性出國」，報復性旅遊人潮一度灌爆澎湖，導致水壓不足等，也讓當地居民日常生活受到影響。而為因應離島水情告急，加上澎湖觀光旺季與花火節期間，預期遊客會大量湧入，因此蔡政府因應澎湖地區未來產業及觀光發展用水需求，核定增建馬公第二海淡廠二期6,000噸、七美海淡廠900噸與吉貝海淡廠600噸等三座海淡廠。

其中，台水斥資5億元興建馬公第二海淡廠二期工程，經四年多的努力，去年完工，以馬公第一海淡廠每日原可供水1萬噸，加上第二海淡廠一期工程每日可供水4,000噸、二期工程每日可供6,000噸，再配合現有湖庫及地下水每日約供水1萬1,350噸，以及望安海淡廠每日400噸、西嶼海淡廠每日750噸，現加上七美海淡廠900噸，已可穩定供給澎湖地區每日3萬3,400噸的水量。

台水指出，施工所需的建材與管線，要從台灣輾轉運輸到七美嶼本就困難重重，兩年來又先後遭遇新冠疫情、俄烏戰爭與3次颱風侵襲，更是雪上加霜，尤其杜蘇芮颱風來襲時，最大陣風達13級，興建中的模板、鋼筋全數倒榻，連111年完成的海事工程取水管亦受損，為了搶時間修復，並盡早讓七美居民喝上好水，施工團隊離鄉背井趕工，七美海淡廠才能順利產水。