新竹縣芎林鄉縣議員鄭昱芸因涉助理費貪汙案入監服刑，新竹縣選委會辦理缺額補選，由國民黨籍鄉代會副主席陳星宏和無黨籍鄉代彭信康「對決」，1日進行投票，投票情形很順利，沒有出現違規情形，選舉結果沒有意外由陳星宏勝出，國民黨縣黨部主委陳見賢到陳的競選總部致贈「眾望所歸」匾額，祝賀陳星宏當選縣議員。

芎林鄉縣議員補選的公民數有17371人，12個村設置19個投開票所，投票結束後進行開票，陳星宏在各投票所開出的票數，都呈現大幅領先對手彭信康的情形。

陳星宏競選總部在各投開票所回報的票數，新竹縣選委會統計，陳星宏得4480票，擊敗2178票的彭信康，投票率為28.69％。陳星宏感謝鄉親的支持，強調會努力為芎林鄉爭取更多建設。

芎林鄉縣議員補選，陳星宏代表藍營投入戰局，與民眾黨有連繫的無黨籍鄉代劉名揚也有意參選，民眾黨主席柯文哲5月1日到芎林鄉公所，與鄉長黃正彪、陳星宏和劉名揚閉門會談後，地方政壇多認劉名揚應不會登記參選，避免「保送」民進黨籍的彭信康。

陳星宏5月2日登記後，彭信康為爭取更多選民支持，以無黨籍身分登記參選，劉名揚在3日登記最後一天，宣布以家庭因素決定棄選，使選戰呈現陳、彭兩雄對決之局。

國民黨新竹縣黨部為奪回芎林鄉這席縣議員，規畫14場問政說明會，讓陳星宏向鄉親說明參選縣議員的理念，爭取認同與支持。據縣黨部透露，陳星宏問政說明會的熱度很高，小場參與民眾有100多人，大場則有300到500人，預料陳星宏應能順利當選。