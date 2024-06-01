金大應屆畢業生陳又慈(右)自小罹患罕見疾病導致僅剩左眼視力約0.2，但她克服學習上的障礙努力完成觀光系與社工系雙主修，獲頒「陽光樹苗獎」。（圖／金門大學）

國立金門大學今（1）日隆重舉行112學年度畢業典禮，本屆共有944名「社會新鮮人」領取畢業證書，繼續航向人生下一段旅程。總統賴清德和副總統蕭美琴都分別頒發賀電致意，祝福畢業學子壯志凌雲、承擔磨難與突破極限，攜手迎向耀眼燦爛之美好未來。今年度該校樂齡大學學生也一同出席畢業典禮，和全體師生、家長共同獻上祝賀，祝福畢業生鵬程萬里。

國立金門大學今日隆重舉行112學年度畢業典禮，本屆共有944名「社會新鮮人」領取畢業證書，繼續航向人生下一段旅程。（圖／金門大學）

今年度畢業生「陽光樹苗獎」由觀光管理系與社會工作系雙主修的陳又慈獲得。自小罹患罕見疾病導致僅剩左眼視力約0.2的陳又慈，其求學過程中，不僅要應對身體上的限制，也要努力克服學習上的障礙。如今，她已經順利畢業並且投身於社會工作領域，任職於台北市家庭暴力暨性侵害防治中心擔任成人保護組社工員，為弱勢群體提供支持和服務。陳又慈在金大努力的過程，讓她重新找到了自信和勇氣，也啟發了身邊的人。

金大校長陳建民讚許所有畢業生順利完成大學旅程，也完成在金門獨立自主的學習生活，並即將啟程航向未來人生。他提到，此屆畢業生在疫情期間來到了金門大學，在生活上或學習上都充滿挑戰，但今天都該為在艱難環境下成長的自己感到驕傲。

陳建民並引述日本作家村上春樹的名言，「個人應有道德勇氣，以卵擊石，在高大堅硬的牆和雞蛋之間，我永遠站在雞蛋那方。」期許所有同學要兼具謙卑與上進心，所謂「謙卑之處必有雄偉，懦弱之處必有力量」，並以「人生最充實的事是一個不尋常的理想，結合勇氣和耐力，再加上吃苦的準備」與全體畢業生共勉。

金門縣副縣長李文良也應邀出席，致詞時首先祝福畢業生畢業快樂、鵬程萬里！他表示，金大是金門地區非常珍貴的資產，各位師生更是金門重要的人力資源，在金門大大小小的活動都可以看到金大學生大帶小的協助，是地區活動的主幹。

李文良更指出，金大是帶動地區經濟發展的重要力量，也以金門縣政府所提供的就學津貼1萬元、交通劵4千元，以及就讀1年即可領酒的福利政策，鼓勵更多學子前來金大就讀。

今年度金大畢業典禮上，校方還特別邀請到經緯航太科技股份有限公司董事長羅正方，與畢業生勉勵分享。羅正方特別提醒畢業生即將開始有社會新鮮人的身份，將面對人生新階段與新挑戰。他指出，在面對未來的不確定性與焦慮徬徨，不用心急可以多加摸索，並提到人生期待很少能一步到位，外在世界多元面相都是新的考試，但卻沒有標準答案。

羅正方更以熱情、自信、決心三大秘訣與在場畢業生分享，並提到30年後的格局將取決於進入社會前3年的努力。最終，羅正方以飛行的哲學，鼓勵畢業生雖然前有困難與泥沼，但只要試著起跑、蓄積到適當能量，就能迎風起飛，優雅的對抗地心引力。

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