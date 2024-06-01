台灣「羽球一哥」周天成1日在新加坡公開賽男單4強，對決世界排名第2的中國大陸好手石宇奇，天哥首局一路領先，但7個局點都沒拿下，反倒讓對手以28比26、21比9勝出。石宇奇和自家人李詩灃將在男單決賽上演自家內戰。

周天成過去對戰石宇奇以4勝8敗處於下風，自從去年1月在馬來西亞公開賽首輪力戰3局奪勝後，最近兩次遭遇包含去年杭州亞運都吞下敗績。不過天哥近況正佳，首局從4平後就一路領先，儘管後段被追成17平，但天哥在一次26拍來回後漂亮殺球得分，仍先逼出兩個局點。

可惜周天成總差臨門一腳，一次網前推擋被石宇奇得分，一次自己放小球掛網，進入丟士後他又5度先拿分，卻都無法一鼓作氣，首局共錯過7個局點，終於讓石宇奇逮到機會，以26比25首度領先。隨後石宇奇發球出界，也錯失1個局點，最後仍靠殺球得分以28比26逆轉拿下首局，並將氣勢延續到第2局，以摧枯拉朽之勢拿下勝利。