新北市三芝區公所響應好日子愛心大平台，今天6月1日特別舉辦公益關懷活動，在端午節將屆之時回饋社會並關懷弱勢家庭，而財團法人新北市周可安大宗祠也贊助此次活動的所有經費以及暖心福袋。

本次活動，選在端午節前夕，請來在地「芝心箏樂團」提供精彩節目表演，讓參加民眾於端午節相聚歡度佳節；讓弱勢家庭身心靈獲得更深層的滿足，共同感受過節溫馨的氣氛。

三芝區長賴小萍表示，周可安大宗祠自2011年以來每年大力捐款給社會局實物銀行，並響應新北市政府好日子愛心大平台，於防疫期間捐贈防疫物資及防疫基金，力行愛心公益不落人後，今年特別跨區服務至北海岸地區，感謝其贊助本次公益活動所有經費。

除了贊助經費外，周安可大宗祠更加碼致贈「暖心福袋」關懷三芝弱勢家庭，董事長周吉雄表示，今年首次在端午節前夕參與北海岸愛心關懷活動並捐贈暖心福袋，感受到公所的用心和參加民眾的開心，將宗祠宏揚祖德，興辦社會公益、慈善事業為目的持續推廣。