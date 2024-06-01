藝人納豆（林郁智）2022年因腦出血住院開刀，歷經1年半的治療及休養，身體逐漸恢復，這段時間女友依依也一直從旁照顧，兩人感情穩定至今，如今依依迎來32歲生日，並在社群曬出一系列慶生照，但超兇穿搭讓網友驚呼「納豆好幸福」。
依依1日曬出一系列慶生照，只見她放下及胸長髮，身穿淺咖啡色的無袖上衣，低胸剪裁襯托出豐滿上圍，深長事業線一覽無遺，她還戴上生日派對眼鏡，充分展現慶生時的歡樂氣氛。
而另一張照片依依則是坐在木桌前，桌上擺了插著蠟燭的蛋糕及一杯飲料，她穿著白色細肩帶背心，蕾絲裝飾增添不少柔美魅力，她低頭吹蠟燭時，雪白北半球更在鏡頭前若隱若現，性感的肩頸線條也被完美展露，相當惹火誘人。
此外，依依也與納豆的好友們一同慶生，她隨興放下一頭長髮，身穿灰色無袖服裝，簡單又不失正式的打扮，搭配臉上淡淡的妝容，凸顯她自然甜美的氣質，讓網友看了忍不住直呼「最辣最美最可愛的壽星」。
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