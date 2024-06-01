#BREAKING #Ukraine #Singapore The President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy arrived in Singapore to participate in the security forum “Shangri-La Dialogue” pic.twitter.com/k5dFz1VgIS — The National Independent (@NationalIndNews) June 1, 2024

（18:51更新--澤倫斯基將晤美國防長）國際通訊社路透社昨（5月31日）獨家披露，烏克蘭總統澤倫斯基本周末將親赴新加坡出席第21屆「香格里拉對話」（the Shangri-La Dialogue）並發表演說。主辦單位英國智庫國際戰略研究所周六（1日）證實，澤倫斯基明天（2日）上午在香會發表演說。路透社報導，澤倫斯基1日已抵達新加坡，這是俄烏戰爭爆發2年多以來他首度到訪東南亞，也是第2次來到亞洲。

綜合路透社、新加坡亞洲電視台報導，國際戰略研究所（International Institute of Strategic Studies，IISS）執行長吉蓋里奇（Bastian Giegerich）周六說明：「澤倫斯基出席IISS香格里拉對話會，適逢重要時刻。我們熱切期待他的演說。」

澤倫斯基（Volodomyr Zelenskiy）預計參加香會明天（2日）上午11時30分開始的一項議程，名為「重新構想全球和平與地區穩定解決方案」（Re-Imagining Solutions for Global Peace and Regional Stability），這個場合是本次第7場全體會議。由於俄羅斯近期在俄烏戰爭屢屢進佔烏克蘭東部與南部邊境，澤倫斯基預計會在演說內容再度為烏克蘭爭取國際支持，希望各國出席並支持6月15日在瑞士登場的和平峰會。會議將在IISS官網與YouTube頻道直播。

WATCH: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy arrives in Singapore, where he is set to deliver a speech at the Shangri-La Dialogue, according to the event organizer International Institute for Strategic Studies.



Here's the latest from the forum: https://t.co/h0ClpVJJWo pic.twitter.com/GwTN2XueK3 — Bloomberg TV (@BloombergTV) June 1, 2024

路透社報導，澤倫斯基預計在場邊會晤美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）。奧斯汀周六在香會發表談話時表示，國際社會2年多來支援烏克蘭軍隊抵抗俄羅斯入侵，由此可見世界各國能夠團結對抗侵略。

2002年起每年在新加坡香格里拉飯店舉辦的亞洲安全會議「香格里拉對話」，本屆會議於昨天登場，明天閉幕。這是亞洲首屈一指的國防峰會，以亞太地區面臨的重大安全挑戰為主題，美中防長在本次香會面對面，是過去2年以來首見，備受關注。俄烏開戰後，澤倫斯基僅前年與去年均以視訊方式參與香會，今年則是親自參加。

俄烏2024年2月24日正式交戰以來，澤倫斯基多次以遠端視訊連線方式對世界各國與國際組織發表談話爭取國際社會支援，去年7月更搭乘法國政府專機飛到日本廣島出席G7（七大工業國集團）峰會。