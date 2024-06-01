桃園復興長興里仙島部落位於石門水庫旁，因為沒有道路，消防車無法通行，雖僅有3戶。但為避免災害，桃園市消防局第四大隊為此設立2處簡易式消防栓及1處消防採水口，若萬一不幸，可供初期滅火及消防搶救用。

仙島部落處於石門水庫集水區，處於桃園、新竹交界，過去族人住在石門水庫淹沒區，水庫興建後，部分族人遷移到外地，部分則選擇往上遷移。2017年時還有7戶，後來越來越少，至今剩下3戶。因車輛無法通行，僅能搭乘舢舨，若遇到水情不佳，舢舨也無法使用。

因車輛無法通行，為避免救災困難，桃園市消防局第四大隊復興分隊實地場地勘查與當地居民討論決定設置2處簡易式消防栓及1處消防採水口，提供當地居民如遇發生火災時，可供初期滅火及消防搶救用。

復興分隊表示，「平時有安排居家訪視，勤務期間一有發現安全疑慮，會立即給予宣導，建立居民防災觀念，畢竟預防勝於搶救，共同建立一個更安全的環境。

四大隊也說，因為復興山區地處偏遠，許多部落沒有自來水，住戶採用簡易自來水解決用水問題。而簡易消防栓多半利用當地簡易自來水系統，若沒有簡易自來水，則是設置蓄水池，避免遇到火警時無水救災。