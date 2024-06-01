成大校長沈孟儒（後排左３）與畢業生合影。（成大提供／曹婷婷台南傳真）

成功大學1日舉行畢業典禮，今年共有5868 名畢業生，外國籍學生就有271名，來自愛沙尼亞、攻讀創意產業設計研究所的漢默可，全程以中文演說，感謝成大教會他互相幫忙、彼此諒解，在成大的學習經歷，將指引他前進的方向，更強調世界一定要合作、一起面對問題。

成大今年畢業生5868人，其中學士班2520人、碩士班 3152人、博士班196人，全英文授課「永續跨域國際碩士學位學程」首屆畢業生3人。半導體業界矚目的「智慧半導體及永續製造學院」65名碩士，由校長沈孟儒及各學院院長為各院系所畢業生代表撥穗頒發畢業證書。

邦交國聖露西亞、吐瓦魯國各有3名及1名應屆畢業生，聖露西亞大使路易斯及二等祕書費若芬、吐瓦魯國大使館代理大使歐席拉等都特地出席道賀。不少外國學生在畢業袍外披掛中華民國國旗圖案與自己國家彩帶，也有人特地帶母國國旗拍照，為典禮帶來國際色彩。

沈孟儒致詞說，成大畢業生3大特質為團隊合作、同理心、韌性，因自認不是世界上最頂尖，所以學會謙卑與謙虛，因謙沖自牧才樂意和別人合作，才能體恤與同理別人，也因為更努力，所以外界看得見我們的進步，期盼大家帶著這些特質，為自己帶來機會，也讓自己有機會去幫助別人，讓世界變得更好。

畢典也特別邀請美商應用材料公司集團副總裁暨台灣區總裁余定陸先生擔任演講嘉賓，余定陸期勉畢業生，絕對不要相信「做自己」，而是要去做「更好的自己」，也提醒「不只要做有能量的人，還要當個能給別人能量的人。」

創意產業設計研究所、來自愛沙尼亞的漢默可，一上台即歡呼「耶比！我們畢業了。」並全程以中文演說，他說，愛沙尼亞人口比台南人口少，但人口多寡不重要，重要的是想法是否寬廣。

他說，在成大學程式設計、拍電影、互動設計、管理、工程、心理、AI等，讓他頭腦開竅，愛沙尼亞與台灣都是小國家，合作是一定要做的事，成大讓他學會了互相幫忙、彼此諒解，堅信在成大的學習經歷，會指引大家前進的方向，世界也一定要合作，一起面對問題。