交通部長李孟諺前往花蓮機務段視察機班運作及車輛維修整備情形。（交通部提供／蔡明亘台北傳真）

交通部長李孟諺今率交通部政務次長陳彥伯、台鐵公司董事長杜微、路政及道安司長黃運貴，及公路局總工程司陳進發等主管人員，搭乘台鐵R200柴電機車前往視察花蓮鐵公路震災後復建情形，除要求各機關盡全力加速提升花東地區聯外交通的可靠度，也叮囑相關單位掌握期程，趕工同仁務必注意施工安全，除長期工程計畫外，也應研究短期快速且能提高安全的作法。

李孟諺先於花蓮機務段視察機班運作及車輛維修整備情形，隨即搭乘R200型柴電機車至和仁站北迴線K48＋500處聽取災後復舊進度簡報。台鐵公司說明，歷經0403花蓮大地震及0422和仁土石流影響，該公司均於24小時內完成中斷路段搶修恢復通車，今上午凌晨花蓮發生規模5.5地震，最大震度4級，台鐵於東幹線發車前全面巡查無虞後順利發車，無火車延誤影響，後續台鐵路線及站場復舊工作，仍採以最高安全標準施作。

交通部長李孟諺聽取台9線158.3k邊坡短中長期復建規畫。（交通部提供／蔡明亘台北傳真）

交通部長李孟諺搭乘台鐵公司新購R200型柴電車視察災損點。（交通部提供／蔡明亘台北傳真）

至於台鐵和仁站南邊因台9丁山側土石坍崩坍，遭大量土石流灌入，淹蓋路線造成中斷。為維護旅運安全，台鐵公司規畫分段清淤提升蓄災容量、中期加強邊坡保護及告警設施、長期則設置明隧道方式加強行車安全。

鐵路視察結束後，李孟諺前往鄰近的台9線158.3K處現地視察，由公路局說明災修復建進度，今日凌晨的地震未造成災害，李孟諺也指示需加強預警及提升應變機制。公路局則說明，已規畫於邊坡刷坡後辦理被動式防落石網及落石告警，預計可在今年底完成。

李孟諺聽取簡報後表示，0403花蓮地震和近期的豪雨過後，造成嚴重的土石坍方，由於158.3k處路段與台鐵軌道相鄰，他提醒施工單位要提高警覺。

李孟諺也指出，花東居民高度依賴鐵公路，公路局應加速辦理設計施工，如邊坡有落石應主動清理，另在落石告警的設計上應可即時通知台鐵公司進行必要的預警作為，在鐵公路聯防部分兩單位應互通有無，以維用路人的安全。

李孟諺強調，提供民眾安全回家的路，交通部責無旁貸，對於台鐵公司及公路局積極搶修以及各項努力，他要表達肯定與感謝，另也指示施工單位儘速完成鐵公路相關復建修復工作。他也提醒，為使相關工程如期如質完工，施工過程須加強重視各項安全防護。同時，除了長期的工程計畫，也應研究短期快速且能提高安全的作法，滿足民眾行的需求。