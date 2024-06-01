「最美金鐘主持人」方芳芳與老公丹尼爾1日晚間在上海為28歲獨子Jason與交往3年多的女友舉行婚禮，謝玲玲、冉肖玲、吳小莉、 鄧美芳、張清芳、徐乃麟、曾國城等皆是座上嘉賓。升格為婆婆的方芳芳笑言，她花了3個月瘦身5公斤，「原來是幸福肥，現在幸福瘦」。幽默的她笑稱，早知婚宴上的專業攝影師會修片，她就不用辛苦減肥。

交際廣闊的方芳芳，在5月31日舉辦晚宴，邀請謝玲玲、冉肖玲、吳小莉、 鄧美芳、張清芳、徐乃麟、曾國城等好友，謝謝他們自費從世界各地飛往上海，還特別準備禮金給新人，「真的相當感動，其實他們來就是最好的禮物。」

方欣（左起）、鄧美芳、冉肖玲、張艾嘉、謝玲玲今晚亮麗出席方芳芳兒子的婚宴。（圖／讀者提供）

丹尼爾（左起）、方芳芳1日晚在上海幫兒子Jason和媳婦舉辦婚宴。（圖／讀者提供）

好友們義不容辭的出席，讓方芳芳感激不盡，「曾國城兒子今天高中畢業典禮，專門情義相挺捧我的場，之後他兒子結婚，我爬都要爬去。」她說，張清芳得知婚宴的第一時間就說沒問題，一定會赴約；徐乃麟則於日前就先飛往上海與她相聚，之後再與其他友人前往黃山旅行，接著再回上海出席婚宴。

方芳芳（左）和謝玲玲交情甚篤。（圖／讀者提供）

方芳芳談起與友人們的交情，表示在香港時與張清芳住得近，還曾拜託對方找醫院，「她人緣沒話講，非常爽快、大方，還很願意和別人分享。」她爆料，有些活動沒有安排張清芳唱歌，張還是會大展歌喉，她今晚沒安排張清芳表演，「想說這是我兒子晩輩的派對，讓長輩們好好享受婚禮比較好。」

鳳凰衛視副台長吳小莉，則與方芳芳在飯局上認識，「我大陸朋友都愛她，之前疫情期間她到上海隔離，因為隔離餐不好吃，我特別去找有賣台灣食品的店，跟她視訊，買她想吃、需要的」，雙方一來一往締交堅毅情感。

方芳芳（右）設宴招待曾國城。（方芳芳提供）

吳小莉（左起）、丹尼爾、方芳芳有多年交情。（方芳芳提供）

今晚Jason婚宴席開23桌，全由新人們策劃內容、細節，方芳芳說：「兒子有自己的想法，擔心給他們壓力，所以讓他們自己安排。不過婚禮賓客百分之80都是我的朋友」，她因為要照料每位好友，讓直呼這幾天比她自己結婚還累，話雖如此，她還是很開心的沈浸在娶媳的幸福中。

方芳芳5月31日在上海辦歡迎會，姊妹淘們一起合影，趴在椅子上穿紅色的是歌星冉肖玲。（方芳芳提供）

方芳芳（左起）、方欣、謝玲玲、鄧美芳、吳小莉5月31日在上海參加方芳芳舉辦的歡迎會。（方芳芳提供）

談到媳婦，方芳芳藏不住喜悅，拼命誇獎，「兒子喜歡我就喜歡，我兒子成熟的較晚，媳婦細心、乖巧，2人個性互補。我一直都很喜歡女兒，之後一定會把媳婦當女兒疼，我跟我老公都很開心。」

徐乃麟（右）帶老婆前往上海參加方芳芳（中）兒子婚宴。（方芳芳提供）

鄧美芳（左起）、方芳芳、吳小莉5月31日在上海參加方芳芳舉辦的歡迎會。（方芳芳提供）

忙完兒子的婚宴，方芳芳將與老公繼續四處旅行，「月中先回台北，接著去張家界、九寨溝、成都玩，也有計畫9月再去歐洲，要趁這年紀多看多玩。」

63歲的她，外表凍齡、身材纖細，表示日常都會打羽毛球、做做皮拉提斯，也會唱歌、畫畫舒壓，「我也會擔心老人癡呆，有時飯局太多，我都要趕快記下來。」