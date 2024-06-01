台積電進駐日本熊本縣，不僅有許多台灣人在當地工作、生活，也帶動熊本觀光旅遊。日媒報導，2023年前往熊本縣的外國旅客中，台灣遊客達到31萬人居冠，南韓、香港客排二、三名，而這三地都有班機直飛熊本。

朝日新聞報導，隨著台積電赴熊本設廠，以及去9月有2家台灣航空公司增加直飛熊本的航班，企業相關人士（商務客）往來熊本日益頻繁，而造訪熊本的一般觀光客也迅速暴增。

日本觀光廳周五（5月31日）公布最新旅遊住宿統計調查，去（2023）年在熊本縣住宿的外國遊客中，台灣人約占30%最多，拿下第一，超越排名第二的南韓、第三香港客。

報導指出，除了熊本縣的台灣人增加，連當地零售業也感受這波「台灣效應」。例如熊本的老牌百貨公司鶴屋，今年4月到5月，外國人免稅銷售額首次超過了總體銷售額的2%，在這些外國消費者中，台灣人貢獻約40%，是最大的族群。