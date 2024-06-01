位於高雄左營區新莊國小，原有通學步道舖面已老舊破損，還遭許多大樹樹根橫竄狀況，有影響通行安全之慮，高雄市工務局啟動改善工程，並增加3處停車彎供家長接送使用，已於日前完工開放，獲得家長與周邊居民好評。

新莊國想原有通學步道破損老舊，加上樹根橫竄有影響通行安全之慮。（高雄市工務局提供／任義宇高雄傳真）

新莊國小位於自由路的校門口旁通學步道，原有鋪面因年代久遠，加上受到樹根影響，出現多處破損，還有樹根橫竄，遭反映有影響通行安全疑慮，且自由路因位處交通要道車流量大，上放學家長接送時間容易造成雍塞，高雄市工務局啟動改善工程，於近日完工啟用。

高雄新莊國小通學步道近日完成翻新，提供學生平整好走上學路。（高雄市工務局提供／任義宇高雄傳真）

工務局表示，新莊國小通學步道透過採用仿清水模工法的PC刷毛鋪面翻新，同時擴大樹穴、改善無障礙斜坡道、溝蓋更換整平等，並配合校方於步道側增加3處停車彎供作家長接送區使用，能避免影響道路車流，提升學生通行舒適性及家長接送便利性。

道工處說，以PC刷毛美化為主，具有平整耐用、施作迅速且易維護等優點，並配合調整步道配置、改善動線與相關設施，創造更加完善的行走環境，除左營區新莊國小外，道工處先前已改善完成橋頭區仕隆國小、三民區三民國小、鼓山區九如國小通學道，另外前鎮區中正高工通學道也正在改善中，將持續爭取改善經費，打造保障學生安全的通行空間。

家長受訪表示，原有通學步道破損情形嚴重，部分高低差甚至可達數公分高，除容易造成危險外，雨天也容易泥濘積水造成不便，這次改善算有成功改善；附近居民則說，先前破損狀況不但騎乘自行車經過危險，也讓輪椅族窒礙難行，改善完成後總算平整好走。