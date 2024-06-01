蔡明忠為東海大學企管系校友，並獲頒名譽博士學位。蔡明忠演講上分享人生經驗，期許畢業生時常自我反省、對他人永保同理心並追求與社會共好。

蔡明忠談到近期的AI狂潮，期許畢業生身為Z世代一員，在AI狂潮下應立志成為地球人，建議對世界及新興事物永遠保持好奇，也鼓勵畢業生多接觸國際知識、新聞，讓台灣不會成為自我閉鎖的島嶼及社會。

他也強調，AI狂潮下年輕世代更責無旁貸，尤其對於人性長存、人類歷史及文化繼續傳承，將是年輕世代最重要任務，而面對氣候環境變遷，如何有永續理念，也是成為地球人所必要的，永續要從自己做起，並保持自己身心健康，才有辦法幫忙地球永續。

蔡明忠也向畢業生建議，碰到困難時，和自己對話、找到方法，找回初衷與目標。他以過去富邦集團是高鐵五大原始股東之一為例，當時遭外界封為「高鐵五虎將」，被形容為「小孩玩大車」、出現財務困境更被批為金光黨，但透過自我辯證，以將台灣西半部打造為一日生活圈的初衷及信念，一路堅持至完成高鐵建設。

蔡明忠認為，應時常自我對話、勿忘初衷，沒有人生下來是完美的，大家都有優缺點，應透過不斷和自己對話，可以更了解自己優缺點，從中檢討哪些做對了、哪些事情講對了，反省自己能讓自己成為更成功的人，「面對他人時不見得百分百坦誠，但對自己開誠布公」。

蔡明忠說，與自己對話的好處在於，可以在失意時安慰自己，且在成功時，也提醒自己不要得意忘形。他認為，自己優點是反應快、體力好，但缺點是沒耐心，導致大家覺得他脾氣不好，透過自我反省，漸漸知道哪些場合把發揮優點、藏拙，並改善缺點，「我的家人都覺得我已經變得更和善的人了」。

另，蔡明忠提及父親蔡萬才及弟弟富邦金控董事長蔡明興，過去他與父親、弟弟一起創業為例，當年三人晚上常聚在父親書房談事，當年常意見不同、吵翻天，但最終都達成共識，主要就是同理心對待彼此，找出最大公約數。