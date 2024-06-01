日前網友貼出含有日本成人遊戲圖片的文章，被網路內容防護機構iWIN以圖片違反《兒少性剝削防制條例》為由通知下架，引爆一連串的後續事件，本以為今年4月衛福部與ACG協會達成共識後已告一段落，沒想到近日有網友因為過去分享的新聞被iWIN檢舉下架，竟被警察以「妨害風化」為由叫去到案說明，並透露「我是最早的一批，之後還會陸續通知，聽說蠻多人要被叫過去說明」。

今年2月，網友在PTT貼出包含日本成人遊戲圖片的文章，被網路內容防護機構iWIN以圖片違反《兒少性剝削防制條例》為由通知下架，讓二次元文化愛好者大為反彈，不少繪師也擔心未來創作恐會遭到限制，經衛福部、法務部及日本動畫、漫畫與電子遊戲（ACG）相關代表協會討論後終於達成共識，也讓相關討論暫緩。

不料，鄉民「pl132」昨（5月31日）日在PTT八卦板表示，之前曾轉貼一些遊戲新聞，有內容被iWIN檢舉下架後，近日又被台北警察局以「妨害風化」為由找去到案說明，警方明確告知與iWIN有關，他只是最早被找去的一批，之後還會陸續通知其他人約談，「轉個新聞也有事…請問需要請律師陪同嗎？真的神經病的組織，三次元都管不了，管二次元做啥」。

此消息瞬間引爆網友討論，想了解到底是因為分享什麼內容才會被警方找上門，原PO則指出被檢舉下架已經是近1年以前的事情，到底是哪篇文章出了問題他早已無法確定，但猜測是與美少女遊戲相關的新聞中鏢。