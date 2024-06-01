大陸對台灣「聯合利劍-2024A」剛落幕，兩艘解放軍登陸艇，進入金門翟山南方限制水域，這是大陸海警3月宣稱福建海警開始在金門附近海域「執法巡查」以來，首度公布有大陸軍船闖入金門水域。前海軍艦長呂禮詩認為，「民進黨政府只要挑釁一次，我們就少一樣東西」。海委會想逼對岸坐下來跟我們談，禁止水域跟限制水域就已經不見了。

呂禮詩今(1日)在政論節目《新聞大白話》中表示，玉南級改進型坦克登陸艇跟台灣機械登陸艇一樣，是提供外島的運補。大陸也有非常多島嶼需要運補，他們從劉五店航道要運補到青嶼或浯嶼，也是使用機械登陸艇，最為方便；因為島嶼相對比較小，運補的物資也沒那麼多，使用大型的登陸艇反而是一種浪費 ，所以大陸用玉南級改進型坦克登陸艇剛剛好。

呂禮詩接著表示，今年2月，金門發生大陸漁船翻覆事件之後，到現在司法也沒有提供什麼樣的解答。無論是解放軍、海警、海監等各單位，早就已經抹去禁止水域跟限制水域。

呂禮詩甚至認為，民進黨政府只要挑釁一次，我們就少一樣東西。2022年裴洛西來台，結果海峽中線就沒了；現在漁船翻覆事件，我們海委會又想逼對岸坐下來跟我們談，禁止水域跟限制水域就已經不見了。