新北市環保局萬里區清潔隊員高文龍於4月某日處理資源回收物時，發現一袋回收燈泡裡面遺留了現金20萬元，高員立刻回報區隊幹部並前往警察局金山分局萬里分駐所報案，在分駐所陳警員協助下，成功找到失主翁先生，失主非常驚訝也非常感謝清潔隊員與警方，並將款項全數捐予在地福德宮，以回饋鄉里。

環保局說明，高文龍4月例行協助中幅里處理資源回收物時，看到其中有一袋20瓦回收燈泡，袋裡夾帶其他紙類，高員將其取出進行分類時發現是已經破損腐化的紙袋，且裡面包裹著兩疊千元大鈔，高員立即回報區隊，並將現金交付警察局。

經過萬里分駐所陳警員的努力，逐一排查當天交付資源回收物的十多位民眾，於事發5日後終於找到並聯絡上失主翁先生。翁先生曾為萬里的鄉民代表，他表示，該筆現金為其父親過世前所藏，之前也曾發現父親藏起來的50萬元但已腐化難以辨認，這次接到警局通知領回款項時真的相當驚訝，非常感謝高員與警方。

事後翁先生包了一個紅包感謝高員，但高員表示這是自己應該做的事，即婉拒了紅包，也很開心能助人尋回失物。最後翁先生還將找回的款項全數捐予中幅里的福德宮，在地方成為一段佳話。

環保局長程大維表示，清潔隊員不僅辛苦維護市區環境清潔，也非常有溫度、熱心助人，除了本職工作外，同仁也積極協助民眾處理各種環境問題，且重視自身廉潔，高員本次拾金不昧值得肯定，將依本局清潔隊員工作規則及清潔隊拒收餽贈暨拾金不昧獎勵原則予以表揚。

環保局補充，清潔隊員常在執行勤務中拾獲民眾遺留在廢棄家具或回收紙箱內的財物，拾獲內容五花八門，包括現金、手機、皮夾、鑰匙、證件、信用卡、存摺、金條、戒指珠寶等，在本局政風室加強宣導下，如遇到民眾誤丟貴重物品或現金的情形，清潔隊員皆會主動向警方報案並主動通報上級。

環保局也提醒民眾，在垃圾排出前務必仔細檢查確認，避免貴重物品夾帶或遺落在垃圾或回收物內，如不幸遺失可立即洽詢所在區清潔隊或1999市民服務專線，環保局將儘速派員協尋。