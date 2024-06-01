民進黨政策會執行長王義川日前自曝透過手機訊號定位，可以分析青鳥群眾、519民眾黨群眾年齡層及政治傾向，引爆監控疑雲。國民黨立委徐巧芯驚爆，「我早就已經被監控了！」她也痛批王義川，一點責任感、一點肩膀都沒有的男人，民進黨還要繼續相信他嗎？

對此，國民黨立委徐巧芯1日在《新聞大白話》驚爆，「我早就已經被監控了，我早就知道了」，在選舉期間，印象中是在中秋節的時候，「就有人告訴我，妳要注意妳的手機，妳已經被掛線了」。

徐巧芯回憶，後來果然就有人早上6點去里長的家中搜索，搜索票還是當天凌晨，根本沒有寄給里長就上門搜索，最後這些事情不了了之。嗣後得知，是當時北檢檢察長鄭銘謙，就是現在的法務部長，為了她的案子，找了2個調查局的人來罵。徐巧芯質疑，他們可以政治辦案到這種程度，監控大家手機有什麼難的？

王義川。（資料照片）

徐巧芯直言，王義川的人品、人格和誠信已經完全破滅。他本來就被笑是乩童，只是在民進黨同溫層還是有效果，但他多麼沒有膽識。徐巧芯說，「民進黨霸凌我一個月，我有說哪一台談論我，我就退通告？沒有！要談我的事情，我照樣講！記者獨訪我一個個回應」。

結果王義川說，題目都不回應，電視台要談就退通告。徐巧芯痛批，一點責任感、一點肩膀都沒有的男人，民進黨還要繼續相信他嗎？