高雄福華大飯店榮獲五星級認證，適逢6月週年慶，雙喜臨門，推出多項餐飲加碼活動寵客。（圖／高雄福華大飯店）

高雄福華大飯店於今年2月甫榮獲號稱觀光屆奧斯卡的交通部觀光署「台灣觀光金獎」殊榮，於5月又傳來再度通過星級旅館評鑑五星級及ISQM國際服務品質雙料認證的捷報，適逢6月週年慶，真的是雙喜臨門。業者推出一連串加碼優惠歡慶獲獎與週年慶，包括Bufffet兒童免費、消費滿額請吃龍蝦、招牌烤鴨買1送1、熱賣料理優惠價270元、住房送千元餐飲抵用券等好康，與民同歡。

以新鮮食材及頂級肉品海鮮著稱的「Smile One」精緻涮涮鍋，推出消費滿3000元送價值1780元波士頓龍蝦1隻的兌換券。（圖／高雄福華大飯店）

高雄福華大飯店的餐飲向來「食」力堅強，多年以來以豐盛的好滋味擄獲許多民眾味蕾，歡慶週年慶，各餐廳推出加碼活動寵客。即日起至6月30日，「麗香苑」自助餐每周一至周三全面推出輕西餐，原價520元加1成，不分午、晚餐含服務費，優惠價每位450元；另外也有買大送小優惠，不論平假日，只要1位大人帶1位7歲以下孩童用餐，享免費招待兒童，現省250元起，上述優惠擇一使用。針對65歲以上的樂齡族，周一至周五至餐廳用餐，每人免服務費優惠價499元。而位於飯店30樓、以新鮮食材及頂級肉品海鮮著稱的「Smile One」精緻涮涮鍋，則推出平日龍蝦雙人餐超值優惠價2499元，另有消費滿3000元送價值1780元波士頓龍蝦1隻的兌換券。

「江南春」週年慶活動期間，加碼推出招牌烤鴨買1送1活動，內用單點消費含烤鴨料理滿3000元，即可獲贈1張烤鴨兌換券。（圖／高雄福華大飯店）

深受饕客喜愛的「江南春」上海料理餐廳目前正進行全新風貌改裝中，為了讓喜愛「江南春」的民眾在改裝期間還能一嚐掛爐烤肥鴨的美味，「江南春」特地移師5樓「彩悅廳」營業，週年慶活動期間加碼推出招牌烤鴨買1送1活動，內用單點消費含烤鴨料理滿3000元，即可獲贈1張烤鴨兌換券，此兌換券能在「江南春」改裝完工後至全新風貌的餐廳使用。

「珍珠坊」廣東料理餐廳也同步推出港式雙人套餐1699元再贈經典茶包；而位於飯店1樓的網美打卡熱點「HOVII Café」因應27週年慶，推出指定熱賣款料理優惠價270元的活動，像是干貝黑松露燉飯、小卷海鮮義大利麵、青醬雞腿義大利麵、麻油雞松露燉飯等熱賣料理通通享優惠。還有外帶冷萃咖啡加贈原味扁可頌或是平日外帶甜點或麵包滿額贈紅茶。「七賢吧」則是推出了指定啤酒買2送1及烈酒6折起的優惠，與朋友小酌品酩也不傷荷包。此外，線上購物也推出了招牌金磚點心買2送1、「珍珠坊」佛跳牆及「江南春」招牌酸菜白肉鍋等優惠活動，優惠不併用。

「夏日食住同歡 週年慶住房專案」，周日至周五平日雙人入住贈「麗香苑」豐富自助早餐2客，再送全館餐飲1000元抵用券，住房專案優惠價3619元。（圖／高雄福華大飯店）

歡慶27周年，住房活動當然不能少，6月30日前，高雄福華大飯店推出「夏日食住同歡 週年慶住房專案」，周日至周五平日雙人入住優惠價3619元，專案搭贈「麗香苑」豐富自助早餐2客，再送全館餐飲1000元抵用券。旅客住宿期間皆可免費使用兒童遊戲室、游泳池、健身房等多項設施，館內用餐可享平日85折、假日9折的優惠，專案住房每日限量需事先預訂。該專案若於周六入住，每房需加收900元，優惠不併用，特殊節慶日不適用。

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