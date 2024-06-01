「有狗愛台南400」將鹽田、安平樹屋、孔廟等台南知名地景、古蹟、人物，跟可愛的狗狗形象結合，呈現在食、衣、住、行的各樣生活用品上。（圖／台南大員皇冠假日酒店）

2024年適逢台南建城400年，在地觀光旅宿業響應台南400，推出豐富的活動吸引遊客到來。台南大員皇冠假日酒店大廳的「文創藝角」推陳出新，主題持續圍繞在台南400年，繼陶藝家范仲德老師展出「府城意象400年」後，由「WDOG汪來汪趣」接續展出「有狗愛台南400」，將鹽田、安平樹屋、孔廟、鄭成功等台南知名地景、古蹟、人物，跟可愛又討喜的狗狗形象結合，呈現在食、衣、住、行的各樣生活用品上。

「有狗愛台南400」作品以法鬥、柯基、柴犬等萌寵串聯台南的人文特質、歷史與文化，相當討喜。（圖／台南大員皇冠假日酒店）

台南大員皇冠假日酒店大廳的「文創藝角」2024年夏季新展由「WDOG汪來汪趣」展出「有狗愛台南400」，身為台南出身的企業，執行長謝兆琳不僅希望作品中能夠融入台南在地特色，取「狗」的台語諧音「夠」，表達對台南400的愛與祝福，作品中呈現「有狗平安」、「有狗成功」、「有狗好運」等充滿祝福的文字，加上萌寵可愛的造型，讓觀賞者不僅收到祝福，同時心情大好。「WDOG汪來汪趣」以可愛狗狗為主角，幽默地闡述台南人的歷史與生活，作品充滿正面祝福，常常讓人有會心一笑的溫暖感。

謝兆琳這次在作品中也運用了藍、橘、紅3個台南400的主要色系，她自己定義3個色系跟台南人的連結，紅色代表台南人的熱情，橘色代表活力、打拚，藍色則是務實，作品融合了可愛的狗狗造型跟顏色的運用，將城市的人文特質、歷史與文化串聯起來。這次展出的台南400系列，有法鬥、柯基、柴犬，還有不同的角色與場景，像多功能桌墊，狗狗頓時成為鹽田挑鹽的工人、孔廟跳八佾舞的佾生，甚至是鄭成功、荷蘭人；運用在「刺繡夜光御守」，不僅寫著「有狗平安」的諧音梗祝福，還特別使用夜光紗，即使在黑暗中也讓台南400特別發光發亮，象徵守護的祝福持續不變。其他還有保溫瓶、陶瓷吸水杯墊、造型書籤，讓台南400融入在大眾生活場景中。「有狗愛台南400」即日起在酒店大廳「文創藝角」展至7月。