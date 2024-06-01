蘆竹分局日前迎來了超萌可愛小朋友們來訪，何嘉仁美語老師帶領小朋友們前來參訪，蘆竹分局為了讓孩童們學會保護自己，準備了「認識警察」、「認識身體自主權」、「交通安全宣導」及「認識110與165」等豐富課程，員警們帶著小朋友們參觀派出所環境，了解警察勤務運作、並由員警穿著制服、防彈衣、反光背心及裝備等向小朋友們介紹員警的基本穿著來認識警察。

另外也透過情境模擬與學童們互動，告訴小朋友何時需要報案，在「認識身體自主權」課程中，亦以短片及有獎徵答方式帶領學童認識身體重要部位，提升自主意識，保護自己不被侵犯、隨後交通組以有趣互動的方式進行交通安全課程，以提升小朋友交通安全觀念，最後偵查隊介紹165反詐騙專線及110等報案方式，活動課程中，小朋友踴躍搶答，互動相當熱烈。

蘆竹分局長林鼎泰表示，小朋友是國家未來的棟樑，蘆竹分局準備課程，從小紮根，培養正確的婦幼、交通安全及反詐觀念，日後可以影響家長及周遭朋友，亦可在其成長過程中遇到危險或犯罪時，可以立即察覺、保護自己也保護家人。