中正大學1日舉辦112學年度畢業典禮，祝福近3000位學子順利完成學業，校長蔡少正替畢業生撥穗。（中正大學提供／呂妍庭嘉義傳真）

中正大學1日舉辦112學年度畢業典禮，祝福近3000位學子順利完成學業，其中包括來自亞洲、歐洲、南美洲、非洲等地區共93名境外學生，而索馬利蘭共和國國會議員Rt. Hon. Omer Jama Farah更是遠道而來，見證女兒獲頒碩士學位的榮耀時刻。

中正教育學院表示，來自索馬利蘭學生Mariam Jama Farah就讀教育領導與管理發展國際碩士學位學程，是財團法人國際合作發展基金會（國合會）國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫受獎生之一，Mariam Jama Farah的父親是索馬利蘭眾議院議員Rt. Hon. Omer Jama Farah，Rt. Hon. Omer Jama Farah受邀參加520總統就職後，特地留在台灣，就為了參加女兒的畢業典禮。

Farah向校方表示，此次來台不僅參觀中正大學的優質軟、硬體設施與空間，更感受到學校多元且具國際化的學習環境。

中正大學今天有來自亞洲、歐洲、南美洲、非洲等地區共93名境外學生畢業。（中正大學提供／呂妍庭嘉義傳真）

中正大學今天有來自亞洲、歐洲、南美洲、非洲等地區共93名境外學生畢業，境外生親友團出席踴躍。（中正大學提供／呂妍庭嘉義傳真）

中正大學表示，今年共有2917名學生畢業，其中學士班1437名、碩博士班1044名、在職專班436名，畢業典禮也邀請台灣傑出女科學家獎得主，清華大學講座教授孫玉珠，及和沛科技創辦人翟本喬博士給予畢業生祝福與勉勵。

孫玉珠告訴畢業生，未來有無限的可能，不管是發揮能力去創業、繼續進修又或者是就業，所有的決策都是自己做主，期許畢業生依循自己的目標，相信自己的決定，不要害怕失敗、被拒絕、做改變，期許學生們當自己人生中的MVP。

「人生沒有重來，只有再來一次！」翟本喬提醒畢業生，真正的學習來自失敗經驗，它將指引下次的成功，面對不確定的時代，人人要持續學習新知識和技能，並應用到新的挑戰，才不會被社會淘汰，並送學生們一段話，「面對需要的挑戰、克服一切的困難、經歷坦然的失敗、學習深刻的經驗、成就偉大的人生。」

中正校長蔡少正期望學生畢業後將所學用於社會，在各領域發光發熱，開拓生命的意義，並提到社會瞬息萬變，期盼同學們順境不足喜、逆境不足憂，母校永遠是學生們最堅強的後盾，祝福畢業生們鵬程萬里。