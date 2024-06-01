台北藝術大學校長陳愷璜日前受訪，開箱自己的超大豪華辦公室，稱是由倉庫改建，引爆學生不滿，痛批錢都花在校長室。對此前校長楊其文也在臉書打臉，表示這間校長室根本不是倉庫改建，且陳愷璜上任3年就換了2部車，酸「建議可以去申請金氏世界紀錄」。

楊其文表示，報導中北藝大校長室原本是倉庫的說法，與校史明顯不符，當年因興建校舍不順利，多項校舍工程停擺，營造廠倒閉，預算被教育部收回，加上修建大會議室並沒有急迫性，也因後來獨招生進入闈場的需求，加上這個空間兩旁已有浴廁空間，成為招生闈場，直到考試出題方式變革才沒有繼續使用，原先考慮改為校史館，但考量經費過高，因此暫時保留，預定作為新設系所不足空間時的教學替代場所。

楊其文說，自己當上校長時，只有更換牆上畫作，並搬入關渡的校長室沙發，保持古樸韻味，前任校長坐了7年的座車，自己也持續使用了4年，但陳愷璜上任僅3年，就換了2台車，重金改建校長室，多了豪華大酒吧招待所、百萬廁所、耗電的挑高二樓空間。

楊其文直言，治校辦學是「開創」並將資源用在學校與學生身上，應是基本認知，但如今校長室比行政院長、教育部長辦公室還有派頭，他狠酸陳愷璜現在最該做的就是去申請金氏世界紀錄，讓大家看看一個號稱「躲在倉庫裡面的校長」辦公室有多麼讓人驚嘆。