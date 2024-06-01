總統賴清德1日接見「世衛行動團」，肯定「世衛行動團」在第一線爭取臺灣及全球的健康人權，也感謝國際社會對臺灣的支持。賴清德表示，在確保全球衛生安全上，臺灣是國際社會不可或缺的一員，新政府要打造「健康臺灣」，讓國人活得長壽又健康，更要發揮臺灣的公衛醫療實力，與各國持續深化夥伴關係，建立更強韌的全球公衛體系，讓「健康臺灣」造福世界。

第77屆世界衛生大會於5月27日至6月1日於瑞士日內瓦召開，衛生福利部對世界衛生組織(WHO)因政治干擾，未邀請臺灣出席本屆世界衛生大會(WHA)深表遺憾與不滿。衛生福利部長邱泰源1日表示，行動團此次在無法與會的情形下，仍努力與各國進行密集的雙邊會談，透過WHA這樣重要的國際場合，積極正向表達臺灣參與WHO及全球衛生事務之訴求，展現臺灣的醫衛軟實力。

總統賴清德說，「雖然很遺憾，但我們看到「世衛行動團」多年來的努力，已經展現成果。」去年，衛福部與捷克、加拿大、英國等國的衛生部簽署醫衛合作備忘錄，在今年的雙邊會談，也洽談實質合作的工作事項。

世衛行動團今年與各個專業醫衛團體合作舉辦專業論壇，總統賴清德表示，這些都證明臺灣對全球公衛及健康人權的貢獻，臺灣參與世界衛生事務的腳步不會停下來。

「世衛行動團」今年在日內瓦舉辦多場專業論壇，包括：「整合式健康：迎向全人照護與幸福的未來」論壇，「大流行病協定制定與國際衛生條例修正」論壇，「弱勢族群口腔健康照護服務」論壇，分享臺灣護理人力發展策略，並聚焦未來健康照護新韌性的探討，有多位國際護理界領袖出席參與討論。

衛福部表示，今年與外交部、僑委會的共同努力下，整體而言支持臺灣的力道更勝以往，更多國家願意為臺灣執言，包括26個友邦及理念相近國家，願意進行雙邊會談之衛生官員層級更高，顯示過去一點一滴累積的努力造就今年的突破，證明世界各國支持臺灣的力量也越來越大。此外，提案邀請臺灣以觀察員身分參與WHA的友邦，包括馬紹爾群島、聖露西亞、貝里斯和聖文森及格瑞那丁等4國的衛生部長。

WHO 憲章載明「人人皆應享受最高而能獲致之健康標準係基本人權，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會狀況不同而有所差別」，本年世界衛生日主題「My Health, My Right」，以及世界衛生大會主題「All for Health, Health for All」不僅呼應了 WHO 憲章內容，也彰顯此一健康人權，不應有政治前提條件。臺灣被排除在WHO之外，不僅是對臺灣人民健康權益的漠視，也會造成全球健康安全以及防疫工作的缺口。衛生福利部再次呼籲WHO跳脫政治框架，以必要性、包容性、以及重要性的觀點，正視並接納臺灣出席WHA，參與全球衛生健康行動以及緊急醫衛事件網絡。