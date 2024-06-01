孫安佐今日(1號)下午無預警在IG直播，他在鏡頭拿出房間裡所有的罐裝水，表示這裡面全被加過符水，孫安佐不滿表達，爸爸孫鵬未經他同意偷放符水的舉動，等同下毒。至於母親狄鶯的說法，孫安佐直接表態「我媽講的話半真半假，但是我的話永遠只有真相」，他也澄清他依舊愛自己的父母，但是「我不服從我爸我媽的話，他們就想弄我」。此外，他也表示他的確在泰國被下蠱，但是是靠自己的意志力撐過去的，強調整件事情和前女友完全沒有關係，並且貼出「不自殺聲明」。

面對鏡頭的孫安佐，表情一點鎮定，但是拿起手上的罐裝水時，情緒難免有波動，「我爸放符水是在我不知情的情況之下，這是對我好的嗎？」、「就是這一罐，在我房間裡面所有的水都是，我要全都扔了」、「這一桶是放在我家裡的水，除了這一桶還有其他的都被放符水」孫安佐表示，他擅闖民宅的部分已經跟屋主道歉了，但他也被關在一個奇妙的醫院差點被弄死了，在一個奇妙的機構待了6天，我還被綁在床上每天過著非人的生活。

孫安佐直播表示爸爸孫鵬未經他的同意就偷放符水，讓他很失望。（圖／摘自IG sun_gojo100）

孫安佐在IG限動貼出不自殺聲明。（圖／摘自 IG sun_gojo100）

對於母親狄鶯對外的說法，孫安佐也相當直白、直接打臉，「精神病院被打？從來沒有這回事」、「她說的東西一半是真的、一半是假的，我媽講的話半真半假，但是我的永遠只有真相；我就是事主，你要聽事主的話？還是聽事主媽媽的話？」「我不服從我爸我媽的話，他們就想弄我」被問到是否真的被下蠱？孫安佐回答有，但他是靠自己破蠱，不是靠別人，不是靠爸爸、不是靠媽媽，而且這跟前女友一點關係都沒有，只是爸媽喜歡轉移注意力而已，一再強調前女友是無辜的。

孫安佐拿出房間所有的桶裝水，抱怨父親孫鵬未經過他同意就偷下符水，他要全部倒掉。（圖／摘自IG sun_gojo100）

孫安佐無預警開直播直接自清，並且把委屈的地方都訴說一遍，「簡單來說，我體驗過最好的生活、最糟糕的生活、最痛苦的生活，所以你說我還能怕什麼？我在醫院被人弄、被打針、被迫吸一堆不知名的氣體，都沒有人救我耶！」他認為自己被下蠱的地方就是那個像巫醫的醫院，醫生和泰國警方合作做了一場能量實驗，他差點就被獻祭了，他一點錯都沒有。「我一想起那時候的經驗，我就很痛苦」、「這還是我的家，我還是很愛我爸和我媽，我為什麼要離開家？我就說我沒有討厭我媽，我現在很清醒，只是沒有什麼愛而已」，面對網友叫他去看醫生，孫安佐回應醫生早就看過了，醫生也說沒有什麼事，是他家庭有問題而已。他也強調自己從來沒有要求父母幫忙做這些，但是因為父母說「我們愛你啊，才會這樣做」讓孫安佐相當無奈。

直播時，遇到不禮貌的酸民，孫安佐也沒在客氣，「叫我投胎，講話好聽一點」、「你們都沒有經歷過我經歷過的東西，你們在說什麼東西啊」、「以後有人對我不爽，每天早上八點薇閣中學前面等著見我，我什麼都不帶，我就聽你怎講，我就跟你辯論」他強調自己一直都很冷靜，他知道有人就是想激我，「我現在沒有這麼好激了～各位；以為我傻啊，以為我不懂法律啊～各位」在直播中，孫安佐強調自己每天認真工作、認真健身、也用心社交，「請問我有什麼問題？我已經很含蓄在講一些東西了」，到了直播尾聲，他語氣略顯舒坦地說他也需要同伴，他決定要去看動漫，要好好度過週末。

孫安佐開直播自清下蠱事件，強調自己很認真生活，也獲得不少網友的鼓勵。 （圖／摘自IG sun_gojo100）

這場無預警的13分鐘直播，最高有1082人觀看，也有不少網友幫他加油打氣，「你講話還蠻理性的」、「你不要在乎別人給你的評價啦」、「不用管大家的看法啦」、「走出你自己的人生」、「拜託酸民不要講這種傷害人的話，你們不是他的家人，不知道家中有什麼問題，他只是24歲還在摸索的年輕人，他也很努力生活」、「罵你的人可能很大部分眼紅而已」。結束後，孫安佐也在IG限動寫下「不自殺聲明」。