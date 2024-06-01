新北市鶯歌區鶯桃路二段與鳳吉一街口，昨日發生一起追撞車禍，不料，當2輛車女駕駛一下車，網友一面倒狂挺紅車女駕駛。

人美心也美！新北市鶯歌區鶯桃路二段與鳳吉一街口，昨日發生一起追撞車禍，有輛紅色奧迪TT從路口要右轉時，因發現斑馬線上有行人要過，便趕緊煞車禮讓，不料，後方1輛休旅車疑反應不及直接追撞，當2輛車的女駕駛下車後，網友嗨喊「支持紅車，禮讓行人，人美心也美」、「後車完全輸光」、「身材贏、氣質贏、賠償也贏了」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段45秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市鶯歌區鶯桃路二段與鳳吉一街口，有騎士在停等紅燈時，有輛紅色的「奧迪TT」從鳳吉一街要右轉，因看到有行人走在斑馬線上要穿越路口，趕緊煞車停下禮讓，不料，後方1輛白色休旅車煞車不及，直接追撞前車，撞擊瞬間還讓前方的奧迪TT往前移動了一下。

車禍發生之後，白色休旅車的女駕駛先行下車，下秒也見奧迪TT的女駕駛下車並手插著腰，似乎有些生氣，隨後便看見兩名女駕駛在車禍現場稍微起了爭執；而拍下這段影片的騎士，待綠燈亮起後也騎著機車離開，影片也隨即結束。

新北市鶯歌區鶯桃路二段與鳳吉一街口，昨日發生一起追撞車禍，不料，當2輛車女駕駛一下車，網友一面倒狂挺紅車女駕駛。（圖／ 翻攝自「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

畫面在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「身材贏、氣質贏、賠償也贏了」、「支持紅車，禮讓行人，人美心也美」、「後車完全輸光」、「一下車那個氣勢」、「一下車就雙手叉腰，動作很流暢」、「好霸道的身材」、「大家一定都支持紅車駕駛是對的，白車駕駛該賠的記得一毛都別少啊」、「好險紅車有幫忙擋，不然白車如果在前面的話，躺下的應該是行人」。